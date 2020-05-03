Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.

Сегодня актриса опубликовала в своем Instagram пост, где поблагодарила всех за поддержку, комментарии, сообщения и звонки, а после сообщила о самочувствии - дабы не множить домыслы и слухи.

По словам Васильевой, у нее несколько дней подряд температура поднималась до 37.5-37.8, но она не придавала этому значения. До того момента, как позавчера вечером у женщины появился кашель "и странное жжение в глазах".

Была вызвана "скорая", и артистка поехала в больницу. Наконец-то поняв "весь масштаб пандемии" - "больницы переполнены!"

Как пишет Татьяна, скорую она ждала восемь часов, потом еще четыре - результатов КТ. "Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий".

Позже, уже ночью, один из санитаров сказал, что на снимке Васильевой "все в порядке" и она с легким сердцем поехала домой. Но радоваться и выдыхать было рано - следующим утром актрисе позвонила врач, и оказалось, что у нее двусторонняя пневмония.

К счастью, поражения легких не сильные, поэтому она может лечиться дома. Поскольку в больнице и без нее много забот.

Результатов теста на COVID пока нет, но, как пишет Васильева, "клиническая картина говорит именно об этом вирусе".

Далее артистка сетует, что не придавала большого значения эпидемии. Да, она не ходила в гости и "вообще максимально сидела дома", но выходила в магазин и выбрасывать мусор. И теперь понимает: "все это не шутки".

"Если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!" - призывает Татьяна.