Распоряжение главы Республики Карелия от 3 мая 2020 года № 249-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года №127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года № 1000202004290003) с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 1 мая 2020 года № 247-р, от 2 мая 2020 года № 248-р, следующие изменения:

1) в пункте 7.3:

в абзаце первом слова "г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области" заменить словами "других субъектов Российской Федерации";

в абзаце втором слова "г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области" заменить словами "других субъектах Российской Федерации";

2) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) незамедлительно сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия информацию о направлении работников в служебные командировки или служебные поездки в другие субъекты Российской Федерации, а также о лицах, прибывших в организацию, расположенную на территории Республики Карелия, в служебные командировки или служебные поездки из других субъектов Российской Федерации (Ф.И.О., место назначения и период служебной командировки или служебной поездки, наименование и местонахождение организации, направившей работника в служебную командировку или служебную поездку).";

3) в пункте 9.1:

а) абзац третий дополнить словами "и незамедлительно сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о результатах обследования";

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"обеспечить проживание работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в изолированных от других лиц помещениях.";

4) пункт 11.9 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, предоставляющие (предоставившие) места для временного проживания лицам, работающим вахтовым методом (прибывшим в целях осуществления трудовой функции), приезжим сезонным рабочим, запретить прием и размещение иных лиц.".

2. Установить, что на граждан, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации, распространяется действие пункта 7.3 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (в редакции настоящего распоряжения), если на дату вступлении в силу настоящего распоряжения четырнадцатидневный срок со дня прибытия их на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации не истек.

3. Установить, что требования пунктов 9.1 и 11.9 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (в редакции настоящего распоряжения) не применяются, если на дату вступления в силу настоящего распоряжения совместно с лицами, работающими вахтовым методом (прибывшим в целях осуществления трудовой функции), приезжими сезонными рабочими в помещениях, предоставленных работодателем, средствах размещения организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги коллективных средств размещения, проживают (размещены) иные лица. Выселение (прекращение размещения) указанных лиц из ранее предоставленных помещений, средств размещения в целях соблюдения пунктов 9.1 и 11.9 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (в редакции настоящего распоряжения) не допускается.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







