Новости

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 21:52
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 21:35
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 21:18
Австрия мобилизует резервистов 21:11
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 21:07
Федор Смолов отправился в Испанию 20:59
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 20:59
Французская безработная молодежь получит по 200 евро матпомощи 20:52
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 20:48
Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны" 20:39
В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ в краже разработок по Covid 20:07
Асад: Нет гарантии, что в Сирии не будет "катастрофической вспышки" COVID 19:55
Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны 19:49
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 19:45
В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для вернувшихся вахтовиков 19:44
В Мосгордуме поддержали бесплатную парковку для волонтеров 19:37
Как стать участником "Бессмертного полка" 19:27
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры 19:25
В Удмуртии выпускникам разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ 19:12
Гатиятулин возглавил "Трактор" 19:12
В московском метро начнут продавать маски 19:02
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе" 18:51
Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке 18:46
У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом" 18:43
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 мая 2020 г.

Указ главы Республики Карелия от 3 мая 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30"

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 10002020040001, 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002) с изменением, внесенным Указом Главы Республики Карелия от 2 мая 2020 года № 37, изменение, дополнив его пунктами 2.1 - 2.3 следующего содержания:

"2.1. Въезд на территорию Республики Карелия через посты осуществляется гражданами при условии подписания предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р в следующем порядке:

а) для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Карелия, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Республики Карелия;

б) для граждан, осуществляющих въезд для проживания в средствах размещения организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги размещения на территории Республики Карелия, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего бронирование средства размещения;

в) для граждан, исполняющих обязательства, основанные на трудовых или иных договорах, в интересах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), а также документов, подтверждающих исполнение таких обязательств (договор, счет-фактура, транспортная накладная, путевой лист и т.п.);

г) для граждан, имеющих в собственности расположенные на территории Республики Карелия объекты недвижимости (комната, квартира, жилой дом, дачный дом, садовый дом), - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о регистрации по месту жительства (пребывания), а также документов, подтверждающих право собственности на указанные объекты;

д) для лиц, осуществляющих транзитный проезд через территорию Республики Карелия, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих транзит через территорию Республики Карелия (документы о регистрации по месту жительства (пребывания), документы, подтверждающие бронирование средств размещения, наличие обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости (комната, квартира, жилой дом, дачный дом, садовый дом и т.п.).

2.2. Въезд граждан, прибывающих на территорию Республики Карелия специальным транспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.) и проезд указанных автотранспортных средств через посты осуществляется без остановок.

2.3. Для граждан, указанных в пункте 2.1, не подписавших предупреждение об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р и (или) не представивших необходимые документы, а также для граждан не указанных в пунктах 2.1, 2.2, въезд на территорию Республики Карелия запрещен.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией