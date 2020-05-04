Указ главы Республики Карелия от 3 мая 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30"

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 10002020040001, 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002) с изменением, внесенным Указом Главы Республики Карелия от 2 мая 2020 года № 37, изменение, дополнив его пунктами 2.1 - 2.3 следующего содержания:

"2.1. Въезд на территорию Республики Карелия через посты осуществляется гражданами при условии подписания предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р в следующем порядке:

а) для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Карелия, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Республики Карелия;

б) для граждан, осуществляющих въезд для проживания в средствах размещения организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги размещения на территории Республики Карелия, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего бронирование средства размещения;

в) для граждан, исполняющих обязательства, основанные на трудовых или иных договорах, в интересах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), а также документов, подтверждающих исполнение таких обязательств (договор, счет-фактура, транспортная накладная, путевой лист и т.п.);

г) для граждан, имеющих в собственности расположенные на территории Республики Карелия объекты недвижимости (комната, квартира, жилой дом, дачный дом, садовый дом), - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о регистрации по месту жительства (пребывания), а также документов, подтверждающих право собственности на указанные объекты;

д) для лиц, осуществляющих транзитный проезд через территорию Республики Карелия, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих транзит через территорию Республики Карелия (документы о регистрации по месту жительства (пребывания), документы, подтверждающие бронирование средств размещения, наличие обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости (комната, квартира, жилой дом, дачный дом, садовый дом и т.п.).

2.2. Въезд граждан, прибывающих на территорию Республики Карелия специальным транспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.) и проезд указанных автотранспортных средств через посты осуществляется без остановок.

2.3. Для граждан, указанных в пункте 2.1, не подписавших предупреждение об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р и (или) не представивших необходимые документы, а также для граждан не указанных в пунктах 2.1, 2.2, въезд на территорию Республики Карелия запрещен.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







