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4 мая 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 мая 2020 года № 60-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 4 мая 2020 г.
Опубликован 4 мая 2020 г.
Вступает в силу 4 мая 2020 г.

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Продлить по 11.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг).

2. Установить, что в период с 08.05.2020 по 09.05.2020 подпункт 3.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2020 № 55-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.04.2020 № 53-рг" подлежат применению с учетом следующих особенностей:

в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов допускается возложение гражданами цветов к памятникам (иным местам памяти) с соблюдением требований социального дистанцирования - 1,5 метра.

3. Гражданам по возможности минимизировать поездки до садового, огородного земельного участка, земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, садового или жилого домов, расположенных на садовых или огородных земельных участках, которыми владеет (пользуется) гражданин либо его близкие родственники, и обратно.

4. Министерству цифрового развития и связи Кузбасса обеспечить эксплуатацию информационной системы контроля передвижения граждан "СидимДома.Кузбасс" в тестовом режиме.

5. Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадову В.А. совместно с Министерством здравоохранения Кузбасса, Главным управлением МВД России по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу, органами местного самоуправления усилить работу на контрольно-пропускных пунктах, организованных на въездах/выездах в/из Кемеровской области - Кузбасса, по обеспечению контроля:

передвижения граждан, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, - за пределы Кемеровской области - Кузбасса;

въезда граждан на территорию Кемеровской области - Кузбасса.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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