Постановление правительства Магаданской области от 4 мая 2020 года № 318-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп"

На основании рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях распространения COVID-19, направленных письмом Роспотребнадзора от 30 апреля 2020 г. № 02/8480-2020-24, Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим "самоизоляции" в течение периода, определяемого по соглашению с работодателем, в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции" работников, заключенным между работодателем и организацией независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателем, предоставляющими гостиничные услуги (далее - договор об обеспечении режима "самоизоляции").

Работодателям (юридическими или физическим лицам) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу прибывающих работников и их доставку к месту соблюдения работниками режима "самоизоляции";

- обеспечить условия соблюдения режима "самоизоляции" лицами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, в течение периода, необходимого для обеспечения лабораторного обследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за двое суток до их отправки к месту осуществления трудовой деятельности, в помещениях, предоставляемых работодателем, в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", помещения которых отвечают требованиям мер по обеспечению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых главными государственными санитарными врачами и их заместителями;

- незамедлительно направлять в Управление Министерства внутренних дел России по Магаданской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области сведения о работниках, находящихся в режиме "самоизоляции" в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", а также копии указанных договоров;

- за двое суток до отправки работников к месту осуществления трудовой деятельности, обеспечить лабораторное обследование всех работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- допускать работников к работе или направлять их к месту осуществления трудовой деятельности только при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2020 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







