Постановление правительства Мурманской области от 3 мая 2020 года № 267-ПП "О внесении изменения в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с сохранением на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 02.05.2020 № 34 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.04.2020 № 263-ПП), изменение, дополнив подпункт 25 пункта 3.2 новым абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, косметические, косметологические салоны, находящиеся на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







