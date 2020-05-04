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4 мая 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 4 мая 2012 года № 157-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п"

Дата подписания 4 мая 2020 г.
Опубликован 4 мая 2020 г.

Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п "О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области" следующее изменение:

пункт 18 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Новосибирской области, установленного указанным постановлением, дополнить словами: "на перевозки непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечням, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р и распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп "О перечне непродовольственных товаров первой необходимости", на период действия в Новосибирской области неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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