Лучшим снайпером советского подводного флота стал командир, не любивший командовать

Но уж никак Николай Мохов не собирался быть военным моряком.
Ан пришлось.
"Недостаточно требователен к подчиненным..."
В 1932 году студента мортехникума, члена ВКП(б) Мохова по партийной мобилизации направили из Владивостока в Ленинград в Военно-морское училище имени Фрунзе. От природы ответственный, он добросовестно учился и там. Не симулировал, как многие курсанты из "партнаборов", неуспеваемость, не нарушал дисциплину в надежде на отчисление.
Но и "военной косточкой" не стал.
В характеристиках неизменно значилось: "Дисциплинирован".
Но - "недостаточно требователен к подчиненным"1.
Пока Мохов был старшиной подразделения курсантов, пока командовал подлодкой типа "М" с экипажем 15 человек, требовательности хватало ("отличные организаторские способности", "с личным составом работать умеет"2).
Когда под его началом оказался дивизион из восьми "малюток" - хватать перестало.
У капитан-лейтенанта Мохова, констатировало в феврале 1942-го командование бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота (КБФ), "часто высокая требовательность чередуется с отсутствием требовательности и даже панибратством с подчиненными командирами"3.
В неслужебное время командир дивизиона позволял себе расслабиться в обществе подчиненных настолько, что "танцевал "Абрек-Заура"*, надев на голову чалму из простыни и взяв в зубы нож"4...
16 января 1942 года "абрека" ожидаемо сняли с должности и назначили с понижением - командиром лодки "Щ-317". При новом проступке, считало командование бригады, его надо будет разжаловать в рядовые краснофлотцы...
Но капитан-лейтенант Мохов доволен. Он снова на своем месте. И теперь отвечает только за свою "щуку"! В блокадном Ленинграде, где в марте 42-го смертность достигла пика, где недоедали и моряки, - Мохов успешно организовал ремонт лодки. И тщательно подготовил ее к решению боевых задач невероятной сложности.
Проверено: мины есть
В кампанию 1942 года подводным силам КБФ надлежало нарушить морские коммуникации врага на Балтике. Затруднить перевозки железной руды из Швеции в Германию, древесины и целлюлозы из Финляндии, затруднить снабжение группы армий "Север"...
Первой из Ленинграда белой ночью, на 6 июня 1942 года, вышла "Щ-317".
Прежде чем оказаться на просторах Балтики, ей надо было преодолеть Финский залив.
Пройти через три испытания!
Первое - не попасть на переходе из Ленинграда в Кронштадт под артобстрел с южного берега залива. (Удалось.)
Второе - не подорваться на мине и не быть потопленной германскими или финскими катерами на переходе из Кронштадта в передовую базу КБФ, в бухту острова Лавенсари**. (Удалось.).
И третье, самое трудное, - преодолеть за Лавенсари перегораживавшие Финский залив минные заграждения "Зееигель" ("Морской еж") и "Насхорн" ("Носорог").
"Зееигель" - это несколько тысяч одних только якорных мин, стоявших где в 8-9, а где и в 11-12 линий.
"Насхорн" (на котором должны умереть те, кто пройдет через "Зееигель") - это еще 6 линий, несколько сотен якорных мин.
Минрепы (стальные тросы к минам от лежащих на дне якорей) - разной длины. Поэтому мины везде - и близ поверхности воды, и на глубинах 10 и более метров. Поэтому надо идти на максимальной глубине. Нет, на максимально допустимой, чтобы на "Зееигеле" не сработали донные, неконтактные мины, поставленные где в одну, а где и в две линии5...
Куда ни кинь, всюду клин!
Звездный час
Трое суток Мохов преодолевал "Зееигель" и "Насхорн". Преодолел - и 16 июня 1942 года оказался в Балтийском море.
В тот же день у финского острова Богшер он обнаружил финский пароход "Арго" - с грузом минеральных удобрений для Финляндии.
Торпедная атака! Попадание!
Тут же показался шведский пароход "Улла".
Атака! Промах...
18 июня, идя на отведенную "Щ-317" позицию у шведского острова Эланд, встретили датский пароход "Орион" - шедший в Швецию за железной рудой для Гитлера.
Атака! Попадание!
22 июня у Эланда обнаружили шведский рудовоз "Ада Гортон" - с грузом железной руды для Гитлера.
Атака! Попадание!
1 июля встречен шведский пароход "Галеон" с грузом железной руды для Гитлера.
Атака! Промах... Лодку Мохова контратакует глубинными бомбами конвоир "Галеона" - шведский эсминец "Эреншёльд"...
6 июля "щуку" бомбит однотипный с ним "Норденшёльд". Повылетали стекла в ограждении рубки, дали течь топливные цистерны...
Но позиция не оставлена - и 8 июля в перископе "щуки" германский пароход "Отто Кордс".
Атака! Попадание!
Брошенный командой "Орион" остался все же на плаву и был потом отбуксирован шведами в порт. Но "Арго", "Ада Гортон" и "Отто Кордс" ушли на дно.
Мохов провел, видимо, еще четыре атаки - неудачные. 10 июля с "Щ-317" доложили по радио, что все десять торпед израсходованы.
Снайпер № 1
Успешными у Мохова оказались 4 из 10 торпедных атак.
Две с половиной торпеды на одну достоверно пораженную цель!
Лучший результат показали лишь двое из 135 стрелявших торпедами командиров советских подлодок. Балтиец капитан-лейтенант Николай Петров ("Щ-307") и черноморец капитан 3 ранга Владимир Власов ("Щ-214") - по 2 торпеды на одну достоверно пораженную цель. Но они потопили лишь по одной цели[6], а Мохов - три (и одну повредил).
А больше, чем он, целей торпедами пора-зил лишь североморец капитан 2 ранга Григорий Щедрин ("С-56"): 4 потопленных и 1 поврежденная. И только двое повторили результат Мохова: черноморец гвардии капитан 3 ранга Михаил Грешилов ("М-35" и "Щ-215") и, возможно, балтиец капитан 3 ранга Сергей Лисин ("С-7") - по 3 потопленных цели и (у Лисина - возможно) по 1 поврежденной7.
Но Мохов добился таких же (или близких) результатов за один-единственный боевой поход! Роль в нем командира подлодки невозможно переоценить.
Данные для стрельбы торпедами готовил именно командир.
Это он определял (на глаз и при помощи устройств перископа - дальномерного, угломерной сетки и "неподвижной нити в пространстве"8 - либо только на глаз) скорость и курсовой угол цели и дистанцию до нее.
Рассчитывал курс атаки - выводящий лодку в позицию для стрельбы. А потом и боевой курс, на который надо лечь. И которым - с определенной скоростью! - идти, чтобы в определенный момент, взяв нужное упреждение, выпустить торпеды.
Все это командир рассчитывал при помощи таблиц и быстроты соображения. Счетно-решающего устройства - как во флотах ведущих морских держав - на советских лодках не было.
Не зря в боевом походе из всего экипажа теряли в весе только двое - акустик и командир9. Напряжение - как ни у кого...
Секреты Мохова
Не вполне сведущий читатель может задать законный вопрос: а так ли уж сложно утопить одиночное, не охраняемое противолодочными кораблями торговое судно? Да еще и в условиях хорошей видимости...
По меркам советского флота тех лет - сложно.
Командиры подлодок учились атаковать боевые корабли, а не "торгашей". Как выглядят последние - силуэты, главные размерения (без этого не определить их курсовой угол, скорость и дистанцию до них) - командиры толком не знали. У них не было даже справочников по торговым флотам мира...
Но не определив правильно элементы движения цели, попасть в цель нельзя.
Может быть, секрет Мохова в том, что еще студентом мортехникума на летней практике в Японском море между Владивостоком и Хакодате он не раз наблюдал торговые суда - и выработал нужный глазомер.
Напомним и сказанное выше: Мохов был от природы добросовестен. И поэтому стрелял как учили - с малых дистанций. Подойти на них очень непросто, но цель уже не увернется от торпеды...
Добросовестность Мохова проявилась и в его докладах. Поразив четыре цели, он доложил о потоплении пяти - по сравнению с командирами других советских субмарин завысил истинный результат совсем ненамного. Потому что добросовестно, не спеша укрылся на глубине, наблюдал в перископ за результатами атаки. И был критичен по отношению к себе.
Впрочем, одной добросовестности ему бы не хватило.
Ведь к началу похода применение торпедного оружия Мохов отработал едва ли не хуже любого другого командира советской подлодки10. Торпедами он не стрелял самое позднее с осени 1939 года - и к лету 1942-го должен был напрочь дисквалифицироваться.
Да и стрелял Мохов не залпом (что повышало вероятность попадания), а так, как учили - одиночными торпедами.
И все равно попадал несравненно чаще, чем другие!
Добросовестный, дотошный, исполнительный... Мохов в бою был талантлив!
Глубина 78 метров, курс 80°
10 июля 1942 года "Щ-317" пошла домой.
А в июне 2017 года на дне Финского залива, между островами Гогланд и Большой Тютерс, обнаружили погибшую субмарину. 30 апреля 2018 года, обследовав ее, установили, что это "Щ-317".
"Щука" лежала на глубине 78 метров, на курсе 80 - ведущем к родной базе, к острову Лавенсари.
Выходит, возвращаясь, она вновь преодолела "Насхорн" - и почти проскочила гиблый "Зееигель". Но в последний момент, на последней, тринадцатой линии заграждения задела за антенну одной из мин...
Скорее всего это произошло ранним утром 18 июля 1942 года.
Лучшим снайпером советского подводного флота и одним из самых эффективных советских подводников капитан-лейтенант Мохов стал в своем первом и последнем боевом походе.
* Т.е. подражал лезгинке главного героя кинофильма 1926 года "Абрек Заур".
** С 1951 года - остров Мощный.
3 мая 2018 года участники международной подводно-поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" закрепили на корпусе "Щ-317" металлическую доску. На братской могиле, ставшей мемориалом, поименно перечислены капитан 3 ранга Егоров, капитан-лейтенант Мохов и еще 39 командиров и краснофлотцев.
1. Цит. по: Морозов М.Э. Герои подводного фронта. Они топили корабли кригсмарине. М., 2016. С. 98.
2. Цит. по: Там же.
3. Цит. по: Морозов М.Э., Свисюк А.Г., Иващенко В.Н. Подводник N 1 Александр Маринеско. Документальный портрет. М., 2015. С. 145.
4. Цит. по: Там же.
5. См.: Морозов М.Э. Противолодочная оборона военно-морских сил Германии и Финляндии в Финском заливе в 1943 г. // Новейшая история России. 2018. Т. 8. N 4. С. 858, 860.
6. См.: Платонов А.В., Лурье В.М. Командиры советских подводных лодок 1941-1945. СПб., 1999. С. 46, 91-96.
7. См.: Там же.
8. Платонов А.В., Апрелев С.В., Синяев Д.Н. Советские боевые корабли 1941-1945 гг. IV. Вооружение. СПб., 1997. С. 119-120.
9. Колышкин И.А. В глубинах полярных морей. М., 1964. С. 168.
10. Морозов М.Э., Кулагин К.Л. Советский подводный флот 1922-1945. О подводных лодках и подводниках. М., 2006. С. 504-507.