Указ президента Республики Татарстан от 2 мая 2020 года № УП-265 "Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году"

На основании статьи 1 Закона Республики Татарстан от 19 февраля 1992 года № 1448-ХП "О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан" постановляю:

1. Определить в Республике Татарстан:

24 мая 2020 года днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам;

31 июля 2020 года днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Курбан-байрам.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов







