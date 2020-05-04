Постановление правительства Тульской области от 3 мая 2020 года № 204 "О внесении изменений в постановление правительства Тульской области 28.04.2020 № 195"

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Тульской области от 28.04.2020 № 195 "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Тульской области и выезда граждан за ее территорию в период действия дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области" следующие изменения:

признать утратившими силу:

1) абзац 3 подпункта 3.1 пункта 3 приложения к постановлению;

2) абзацы 7 - 10 подпункта 6 приложения к постановлению;

3) приложение № 1 к Порядку оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Тульской области и выезда граждан за ее территорию в период действия дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Тульской области.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин







