Распоряжение правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 года № 187-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р"

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" изменение, заменив слова "0 час. 00 мин. 30 апреля 2020 г." словами "особого распоряжения".

2. Разместить настоящее распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва А.Оюн







