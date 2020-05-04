У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус

Очаровательное кинематографическое воплощение плода литературного сотрудничества покойного Терри Пратчетта и Нейла Геймана "Благие знамения" (Good Omens) обрело забавное продолжение в виде спецвыпуска под названием Lockdown. Он живописует будни двух главных героев - ангела Азирафаэля (Майкл Шин) и его старого знакомого, беса Кроули (Дэвид Теннант) - в условиях эпидемии COVID-19.

Между указанными персонажами происходит трогательный телефонный разговор, в ходе которого собеседники предусмотрительно справляются о планах друг друга. Кроули озадачивает Азирафаэля тем, что решил отсрочить свои злодеяния по крайней мере до июня. В силу эпидемии всем и так несладко, поэтому Кроули в его обычных проделках даже особого удовольствия не извлечь.

Азирафаэль, вопреки подозрениям рогатого, не бегает по городу и не спасает страждущих - ведь надо соблюдать социальную дистанцию. Вместо этого он закрылся в своей книжной лавочке, где наблюдается полная тишина - такого тотального отсутствия посетителей ангел не видел за все двести лет существования его предприятия. К нему, правда, наведались воришки, но он провел с ними душеспасительные беседы и отправил по домам, снабдив выпечкой.

Это обстоятельство вызывает неподдельный интерес Кроули, и Азирафаэль его удовлетворяет, рассказывая о том, что на досуге листает кулинарные книги и готовит всякие изыски - от сконов и бисквитов до сложных тортов. Кроули лукаво намекает на то, что не прочь был бы присоединиться и нарушить предписанные правила поведения, но Азирафаэль быстро осаждает товарищая. После чего раздосадованный бес решает отложить свой очередной земной рейд аж до июля.