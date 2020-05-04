У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом"

Режиссер Джош Транк опубликовал постер фильма "Лицо со шрамом" (Capone), где главную роль играет британский актер Том Харди:

Как известно, в картине пойдет речь о жизни Аль Капоне после выхода из тюрьмы, когда он, подавленный и покинутый всеми, вновь попадает в фокус внимания агентов ФБР, пытающихся понять, где и как мафиози удалось спрятать крупную сумму денег - подтверждение его преступной деятельности. Криминальный авторитет, изъеденный болезнью, будто бы стремительно теряет память и превращается в тень самого себя.

Онлайн-премьера - уже скоро, 12 мая.