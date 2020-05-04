Умер автор хитов "Ласкового мая" Владимир Бойко

Композитор, автор нескольких десятков песен группы "Ласковый май" Владимир Бойко скончался в результате инсульта. Об этом в своем Instagram сообщил сегодня певец, политик и продюсер Андрей Разин.

"Страшная весть - 3 мая после продолжительной болезни ушел из жизни музыкант группы "Ласковый май", с 1989 года - музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко", - пишет Андрей.

Уточнив, что песни Бойко, помимо самого Разина, исполняли Наталья Грозовская и другие солисты "Ласкового мая".

"Вся группа скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май", - заключил некролог музыкант.

Ранее сообщалось, что умерла "штатный" поэт-песенник "Мая" Алла Гольцева.