Умер "отец" афробита Тони Аллен

Культовый нигерийский барабанщик Тони Аллен, один из основоположников афробита, умер в Париже в ночь с 30 апреля на 1 мая на восьмидесятом году жизни.

Об этом передает Rolling Stone. Уточняя причину смерти музыканта - аневризма брюшной аорты.

Тони Оладило Аллен родился 12 августа 1940 года и начал играть на барабанах в восемнадцать лет. Сменил несколько коллективов до того, как в конце шестидесятых познакомился с Фела Кути, знаковым нигерийским певцом, мультиинструменталистом и автором песен. С которым записал десятки альбомов.

По словам Аллена, он продумал свой собственный стиль и заложил базис афробита, пристально изучая работу любимых джазовых барабанщиков.

В Париж Аллен перебрался в середине восьмидесятых. Где многие годы боролся с героиновой зависимостью.

Кути умер в августе 1997-м от саркомы Капоши, вызванной СПИДом (по одной из версий).