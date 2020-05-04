Возведенные для лечения Covid-19 госпитали Британии остались без пациентов

Новости

Власти США опровергли информацию о резком росте смертности от COVID-19 04:57
В Приморье спасли рыбаков, которых уносило в море 04:19
Япония выделит 800 миллионов долларов на вакцину от коронавируса 04:15
Почти 400 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву 03:38
89 россиян доставлены из Вьетнама во Владивосток 03:27
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом 02:55
Найден возможный способ ускорить создание вакцины от COVID-19 02:30
Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов 02:21
В США сильный ветер оставил без света 130 тысяч потребителей 01:50
Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19 01:44
Удары по военным объектам на востоке Сирии нанес Израиль 01:32
Жертвами коронавируса в мире стали более четверти миллиона человек 00:53
Окраины сирийского Алеппо подверглись ракетному обстрелу 00:28
Туризм в Непале из-за коронавируса оказался на грани банкротства 04.05.2020
Ученые пересмотрели уровень смертности от Юстиниановой чумы 04.05.2020
В Пакистане придумали, что делать с потерявшими работу из-за коронавируса 04.05.2020
СМИ: В США спрогнозировали удвоение смертности от коронавируса к 1 июня 04.05.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 04.05.2020
Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 04.05.2020
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 04.05.2020
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 04.05.2020
Австрия мобилизует резервистов 04.05.2020
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 04.05.2020
Федор Смолов отправился в Испанию 04.05.2020
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 04.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
04.05.2020 22:29
Рубрика: В мире

Возведенные для лечения Covid-19 госпитали Британии остались без пациентов

Текст: Ольга Дмитриева ( Лондон)
Судя по всему, подвижки к выходу из эпидемии, уже намечаются. Гигантский чудо-госпиталь, построенный и оборудованный по последнему слову техники за рекордные десять дней, сегодня остался практически без пациентов. Соорудили госпиталь Найтингейл на месте прославленного лондонского международного конференц-центра ExCel в разгар эпидемии коронавируса, когда столичные больницы перестали справляться с огромным потоком пациентов. Сегодня в госпитале Найтингейл осталось всего 12 пациентов, которых в самое ближайшее время перевезут в другие больницы. В госпитале по-прежнему наличествует 200 единиц медперсонала
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Госпиталь Найтингейл должен был оказывать дополнительную поддержку ведущим госпиталям Лондона, где в отделениях интенсивной терапии спасали жизни тяжело больных коронавирусом. Найтингейл для столь сложной терапии предназначен не был. Со дня своего торжественного открытия 3 апреля, на котором присутствовал наследник британского престола принц Чарльз, Найтингейл предоставил лечение лишь 54 пациентам, тогда как изначально предполагалось, что в госпитале разместят четыре тысячи кроватей.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны

Такая же участь постигла сегодня и четыре "клона" лондонского Найтингейла расквартированных в Манчестере, Бирмингеме , Бристоле и Харрогейте. Все они будут также закрыты. Напрашивается вопрос, а зачем же их построили? Ответ очевиден: в марте и министры правительства Джонсона и руководители британской службы здравоохранения серьезно опасались, что госпитали Национальной Службы Здравоохранения (NHS) могут захлебнуться под наплывом тяжелобольных коронавирусом, которым потребуются вентиляторы легких. Эти тревоги исходили, в частности, из тяжелейшей на ту пору ситуации с эпидемией в Италии.

Комментировать данную ситуацию можно двояко: с одной стороны - были напрасно потрачены силы и деньги. С другой - надо радоваться, что пять экстренно сооруженных госпиталей пока не потребовались. Те кто поддерживал сооружение этих больниц , справедливо считают, что тем самым была обеспечена страховка возможному новому пику эпидемии. Критики однако настаивают на том, что Найтингейл был плохо распланирован и стал не более чем рекламным трюком. Некоторые лондонские госпитали откровенно завидуют высококлассному оборудованию их нового "собрата".

Фото: AFP
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры

В письме своему персоналу исполнительный директор лондонского госпиталя Найтингейл сказал: "Как отметил премьер-министр, мы перешагнули сегодня первую фазу коронавируса и в силу этого NHS переходит во вторую фазу ответа глобальной эпидемии. По всей видимости, в ближайшие дни нам не потребуется принимать пациентов в лондонский Найтингейл, так как сегодня в столице коронавирус находится под контролем. Когда мы выпишем последнюю группу наших пациентов, наш госпиталь останется в состоянии готовности возобновить работу. Мы должны быть готовы к тому, что число зараженных Covid-19 снова вырастет, если правительство ослабит правила относительно дистанции между людьми".

Пресс-секретарь Бориса Джонсона подтвердил, что лондонский Найтингейл будет готов к приему пациентов, если это потребуется в будущем, но что "мы не ожидаем, что это произойдет".

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Французы боятся, что COVID-19 спровоцирует "социальное цунами"