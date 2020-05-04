Возведенные для лечения Covid-19 госпитали Британии остались без пациентов

Судя по всему, подвижки к выходу из эпидемии, уже намечаются. Гигантский чудо-госпиталь, построенный и оборудованный по последнему слову техники за рекордные десять дней, сегодня остался практически без пациентов. Соорудили госпиталь Найтингейл на месте прославленного лондонского международного конференц-центра ExCel в разгар эпидемии коронавируса, когда столичные больницы перестали справляться с огромным потоком пациентов. Сегодня в госпитале Найтингейл осталось всего 12 пациентов, которых в самое ближайшее время перевезут в другие больницы. В госпитале по-прежнему наличествует 200 единиц медперсонала

Госпиталь Найтингейл должен был оказывать дополнительную поддержку ведущим госпиталям Лондона, где в отделениях интенсивной терапии спасали жизни тяжело больных коронавирусом. Найтингейл для столь сложной терапии предназначен не был. Со дня своего торжественного открытия 3 апреля, на котором присутствовал наследник британского престола принц Чарльз, Найтингейл предоставил лечение лишь 54 пациентам, тогда как изначально предполагалось, что в госпитале разместят четыре тысячи кроватей.

Такая же участь постигла сегодня и четыре "клона" лондонского Найтингейла расквартированных в Манчестере, Бирмингеме , Бристоле и Харрогейте. Все они будут также закрыты. Напрашивается вопрос, а зачем же их построили? Ответ очевиден: в марте и министры правительства Джонсона и руководители британской службы здравоохранения серьезно опасались, что госпитали Национальной Службы Здравоохранения (NHS) могут захлебнуться под наплывом тяжелобольных коронавирусом, которым потребуются вентиляторы легких. Эти тревоги исходили, в частности, из тяжелейшей на ту пору ситуации с эпидемией в Италии.

Комментировать данную ситуацию можно двояко: с одной стороны - были напрасно потрачены силы и деньги. С другой - надо радоваться, что пять экстренно сооруженных госпиталей пока не потребовались. Те кто поддерживал сооружение этих больниц , справедливо считают, что тем самым была обеспечена страховка возможному новому пику эпидемии. Критики однако настаивают на том, что Найтингейл был плохо распланирован и стал не более чем рекламным трюком. Некоторые лондонские госпитали откровенно завидуют высококлассному оборудованию их нового "собрата".

В письме своему персоналу исполнительный директор лондонского госпиталя Найтингейл сказал: "Как отметил премьер-министр, мы перешагнули сегодня первую фазу коронавируса и в силу этого NHS переходит во вторую фазу ответа глобальной эпидемии. По всей видимости, в ближайшие дни нам не потребуется принимать пациентов в лондонский Найтингейл, так как сегодня в столице коронавирус находится под контролем. Когда мы выпишем последнюю группу наших пациентов, наш госпиталь останется в состоянии готовности возобновить работу. Мы должны быть готовы к тому, что число зараженных Covid-19 снова вырастет, если правительство ослабит правила относительно дистанции между людьми".

Пресс-секретарь Бориса Джонсона подтвердил, что лондонский Найтингейл будет готов к приему пациентов, если это потребуется в будущем, но что "мы не ожидаем, что это произойдет".