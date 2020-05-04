Указ главы Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2020 года № 1176 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 г. № 1134 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО "ВостСибСпецМонтаж"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2020 г. № 14-00-03/27-2020, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 г. № 1134 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО "ВостСибСпецМонтаж" изменение, заменив слова "по 30 апреля 2020 года" словами "до особого распоряжения".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







