Указ главы Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2020 года № 1176 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 г. № 1134 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО "ВостСибСпецМонтаж"

Новости

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 21:52
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 21:35
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 21:18
Австрия мобилизует резервистов 21:11
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 21:07
Федор Смолов отправился в Испанию 20:59
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 20:59
Французская безработная молодежь получит по 200 евро матпомощи 20:52
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 20:48
Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны" 20:39
В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ в краже разработок по Covid 20:07
Асад: Нет гарантии, что в Сирии не будет "катастрофической вспышки" COVID 19:55
Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны 19:49
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 19:45
В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для вернувшихся вахтовиков 19:44
В Мосгордуме поддержали бесплатную парковку для волонтеров 19:37
Как стать участником "Бессмертного полка" 19:27
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры 19:25
В Удмуртии выпускникам разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ 19:12
Гатиятулин возглавил "Трактор" 19:12
В московском метро начнут продавать маски 19:02
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе" 18:51
Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке 18:46
У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом" 18:43
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 мая 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2020 года № 1176 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 г. № 1134 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО "ВостСибСпецМонтаж"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2020 г. № 14-00-03/27-2020, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2020 г. № 1134 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории вахтового поселка ООО "ВостСибСпецМонтаж" изменение, заменив слова "по 30 апреля 2020 года" словами "до особого распоряжения".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией