Два немецких самолета вынудили британскую подлодку сдаться 80 лет назад

5 мая 1940 года подводная лодка ВМС Великобритании HMS Seal была атакована самолетами люфтваффе в проливе Каттегат. Она не смогла уйти от преследования, на борту заканчивался кислород. И поэтому экипаж подлодки вывесил белый флаг.

Подлодка была заложена в декабре 1936 года, на воду ее спустили в сентябре 1939-го. Подобные субмарины в основном занимались минированием. С данной целью HMS Seal и зашла в пролив.

В 02:30 ее заметил экипаж одномоторного немецкого гидросамолета-разведчика Аrаdо Ar 196. Он тут же передал, что обнаружена незнакомая подлодка. Подошел ближе и понял, что она принадлежит ВМС Великобритании.

Субмарину сразу стали атаковать, открыли огонь из пушек. На ней появился черный дым, HMS Seal остановилась. Развернулся к субмарине и второй самолет, который сопровождал конвой. Сбросили одну бомбу, она разорвалась в 30 метрах от подлодки, потом вторую.

На лодке подняли белый флаг, в качестве которого использовали обеденную скатерть. Гидросамолет приводнился и потребовал капитана. Тот вплавь добрался до самолета. Его отправили в датский город Ольборг. Так же поступили и с помощником капитана.

Потом подлодку отбуксировали в порт Фредериксхавна - датского города на берегу пролива Каттегат. И хотя ее ремонт был достаточно дорогим, немцы все же восстановили субмарину.

Весной 1941 года подлодка получила другое название и официально вошла в состав кригсмарине. В 1943 году ее списали, а в 1945 году субмарина попала под авиационный налет и была уничтожена.

Капитан подводной лодки Руперт Лонсдейл в 1946 году предстал перед военным судом, но был оправдан.