Новости

Появились первые подробности о женском спин-оффе "Джона Уика" 14:50
Там, где COVID не страшен: Том Круз и Илон Маск снимут кино в космосе 13:30
Звезда "Кухни" Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением и ЧМТ 12:20
Вокалист The Stranglers Дэйв Гринфилд умер от коронавируса 11:56
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 04.05.2020

Вин Визель сообщил, когда будет закончен сценарий нового "Риддика"

Новости
    05.05.2020, 15:42
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram-аккаунте поделился с подписчиками информацией о ходе работы над сюжетом новой части "Хроник Риддика".

Как гласит подпись к опубликованному странноватому ролику, в котором Вин Дизель что-то неразборчиво и радостно голосит, итоговый вариант сценария будет закончен на этой неделе. Картина имеет рабочее название "Риддик: Фурия".

Сценарист и режиссер - все тот же Дэвид Туи, автор предыдущих фильмов. Начало съемочного процесса запланировано на следующий год. По дате премьеры информации пока нет.

Всего франшиза насчитывает три фильма, две анимационные короткометражки и две видеоигры.

Новости

У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 04.05.2020
У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом" 04.05.2020
Сериал "Родина" может быть продлен на девятый сезон 04.05.2020
От рака умерла кинопродюсер Сью Брюс-Смит 04.05.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Звезду "Матрицы" и "Клана Сопрано" Джо Пантолиано сбила машина 04.05.2020
Автор "Сумерек" Стефани Майер намекнула на продолжение 03.05.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры новых "Трансформеров" 03.05.2020
Режиссеру "Истории игрушек 4" доверили приквел "Трансформеров" 03.05.2020
Главного героя Assassin's Creed Valhalla сделали "Мстителем" Marvel 02.05.2020
⧣ боевик
Фото: instagram.com/ bosslogic
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 27.04.2020
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко найден мертвым в США 25.04.2020
Джеймс Ганн назвал "Ночной дозор" Бекмамбетова в числе любимых боевиков 19.04.2020