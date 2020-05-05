Вин Визель сообщил, когда будет закончен сценарий нового "Риддика"

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram-аккаунте поделился с подписчиками информацией о ходе работы над сюжетом новой части "Хроник Риддика".

Как гласит подпись к опубликованному странноватому ролику, в котором Вин Дизель что-то неразборчиво и радостно голосит, итоговый вариант сценария будет закончен на этой неделе. Картина имеет рабочее название "Риддик: Фурия".

Сценарист и режиссер - все тот же Дэвид Туи, автор предыдущих фильмов. Начало съемочного процесса запланировано на следующий год. По дате премьеры информации пока нет.

Всего франшиза насчитывает три фильма, две анимационные короткометражки и две видеоигры.