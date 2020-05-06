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6 мая 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 30 апреля 2020 года № 84 "Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2020 года"

Дата подписания 30 апреля 2020 г.
Опубликован 6 мая 2020 г.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2020 года:

1) на душу населения - 9354 рубля;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 9955 рублей;

б) для пенсионеров - 7669 рублей;

в) для детей - 9568 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея А.Наролин



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