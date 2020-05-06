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06.05.2020,  
10:42
Текст:  Антон Валагин

Армия России получит сотни танков и БМП последней модификации

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Минобороны опубликовало сведения о поставках в армию современной бронетехники. До конца года Сухопутным войскам (без учета ВДВ, береговых войск и морской пехоты ВМФ) планируется передать 120 танков новейшей модификации Т-72Б3М, более сотни боевых машин пехоты БМП-3, более 60 модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок" (он увеличивает боевую мощь бронемашины почти вдвое).

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
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Военные получат более 500 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ, броневиков "Тайфун" и "Тигр". Последние оснащены дистанционно управляемым модулем "Арбалет-ДМ": он самостоятельно сопровождает цели - оператору достаточно лишь указать их и дать команду на открытие огня.

Также в войска придут более 35 самоходных гаубиц "Мста-С", три десятка реактивных систем "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", 23 буксирно-моторных катера для военных понтонеров.

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