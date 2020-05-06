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Бабкина рассказала о поражении легких и операции

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    06.05.2020, 12:06
Текст:   Олег Усков

Советская, российская певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина, чья болезнь доставила немало дополнительных седых волос в бороды ее поклонникам, дала первое после выписки из больницы интервью.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Напомним: Народная артистка лечилась от пневномии, была введена в искусственную кому, при этом подозрения на коронавирус у нее не подтвердились.

Сейчас Надежда Георгиевна пошла на поправку и, передает KP.RU, уже побеседовала по видеосвязи с ведущим программы "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым. Уточнив, что перед госпитализацией чувствовала "помутнение", ей хотелось спать, а дышать было трудно - "сжалось сердце".

При этом певица акцентирует, что не знала о своих проблемах с иммунитетом, она регулярно ходит к врачам, проверяется, и делает себе капельницы - "чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие". Соответственно, беды не ждала, ведь она и "такая чистоплюйка!" - постоянно мыла руки, соблюдала все правила гигиены и носила маску, как уверяет.

Более того, перед самой госпитализацией Бабкина заказала генеральную уборку квартиры профессионалам клининга: "Приглашала службы: чистили все полы, окна и вентиляцию - некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение".

Как рассказала артистка, далее она, умиротворенная проделанным, планировала начать разбирать шкафы, но не тут-то было: "На утро 27 марта чувствую - мне хреново. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа". После чего артистке "стало плохо до тошноты", и она мужественно стала готовиться к худшему - "собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто" и вызвала "скорую". Карета приехала сразу же, немедля подключив Бабкину к кислородной подушке прямо в машине.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Дальше - больше: как уточнила Надежда Георгиевна, в больнице у нее "почему-то ноги отказали - только что ходила, уже не хожу", и тут она потеряла сознание: "И всё: я ушла - даже не помню, где оказалась".

По словам артистки, ее ситуация была крайне тяжелой - с поражением 80% легких: "Там пленкой все заросло и затянулось - это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать", - вспоминает пережитый ужас Бабкина. Рассказав, что ее кормили через зонд, а врачи были шокированы тем, что лежавшая в коме королева русской песни "ругалась матом так сильно, что они таких слов даже не слышали".

В результате очнувшейся Надежде пришлось после перед ними оправдываться словами "Я занималась фольклором всю жизнь, деревенская сама".

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