Постановление правительства Брянской области от 6 мая 2020 года № 179-п "О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п), изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Обязать граждан:

3.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

3.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" управления Роспотребнадзора по Брянской области по номеру телефона (4832) 66-06-96, "горячую линию" Правительства Брянской области по номеру телефона (4832) 64-47-10, по единому номеру "112" системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

3.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

3.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3.2. Прибывших на территорию Брянской области из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств - членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а также других иностранных государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

3.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 3.2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3.2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

3.4. С 28 марта по 11 мая 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.

3.5. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

3.6. По 11 мая 2020 года, проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

3.6.1. Оказания медицинской помощи, обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, включая сопровождение до медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в экстренной (неотложной) медицинской помощи, и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

3.6.2. Следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

3.6.3. Осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Брянской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки).

3.6.4. Осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

3.6.5. Следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов для совершения процессуальных и (или) иных действий, связанных с реализацией данными органами своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.6. Следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением.

3.6.7. Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

3.6.8. Выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.6.9. Обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении близких родственников при наличии свидетельства (копии) либо справки о смерти (копии).

3.6.10. Следования, в том числе с использованием личного транспорта, к месту ведения садоводства и огородничества, в садовые дома, иные загородные дома при наличии документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, и документа, удостоверяющего личность.

3.6.11. Следования на железнодорожный вокзал, автовокзал либо в аэропорт с места проживания (пребывания) в целях переезда к иному месту проживания (пребывания) вне границ Брянской области при предъявлении билета, электронного билета.

3.7. C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на улицах и в других местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях).".

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области обеспечить контроль наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) на территории соответствующих муниципальных образований Брянской области, а также опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об обязанностях граждан, установленных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







