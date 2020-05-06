Распоряжение правительства Чеченской Республики от 6 мая 2020 года № 202-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 8 апреля 2020 года № 167-р"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" и указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики":

1. Перечень отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённый распоряжением Правительства Чеченской Республики от 8 апреля 2020 года № 167-р, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель М.М.Хучиев





Приложение к распоряжению правительства Чеченской Республики от 6 мая 2020 года № 202-р





Перечень отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции

№ / Отрасль экономики (сфера деятельности) / Код ОКВЭД 2

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

3. Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.10

4. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом 52.23

5. Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Культура, организация досуга и развлечений

6. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

7. Деятельность музеев 91.02

8. Деятельность зоопарков 91.04.1

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

9. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

10. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

11. Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

12. Аренда и лизинг 77

13. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81

14. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 82

15. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

Гостиничный бизнес

16. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Общественное питание

17. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

18. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

19. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

20. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

21. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

22. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

23. Выращивание однолетних культур 01.1

24. Животноводство 01.4

25. Рыбоводство 03.2

Обрабатывающие производства

26. Прочие виды полиграфической деятельности 18.12

27. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

28. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

29. Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования 28.25

30. Производство автотранспортных средств 29.10

31. Производство мебели 31

32. Производство спортивных товаров 32.30

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

33. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45

34. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.71

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

35. Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 47.3

36. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

37. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

38. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

39. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

40. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

41. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

Деятельность в области здравоохранения

42. Стоматологическая практика 86.23

43. Деятельность массажных салонов 86.90.3

44. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 86.90.9

Деятельность геодезическая, картографическая, кадастровая

45. Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда 71.12.42

46. Землеустройство 71.12.46

47. Кадастровая деятельность 71.12.7







