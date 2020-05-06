Распоряжение главы Республики Карелия от 5 мая 2020 года № 250-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года № 1000202004290003, 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005) следующие изменения:

1) пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить с 7 мая 2020 года одиночные прогулки либо с совместно проживающими по одному адресу членами семьи, в том числе путем выезда на автомобильном транспорте, в лесных массивах за пределами населенных пунктов, в пределах территорий садоводческих, огороднических товариществ и т.п., в населенных пунктах численностью менее 1000 человек при условии соблюдения социального дистанцирования.";

2) дополнить пунктом 8.41 следующего содержания:

"8.41. Ввести с 10 мая 2020 года обязательное ношение средства индивидуальной защиты (маски):

при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления на территории населенных пунктов, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа, Сегежского городского поселения, Кондопожского городского поселения, Костомукшского городского округа, Кемского городского поселения, Беломорского городского поселения, Сортавальского городского поселения, Лахденпохского городского поселения, Питкярантского городского поселения, Олонецкого городского поселения, для граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Республики Карелия, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Республики Карелия;

при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления на территории населенных пунктов, расположенных в пределах иных городских и сельских поселений в Республике Карелия, для граждан, прибывших в Республику Карелия из других субъектов Российской Федерации.";

3) дополнить пунктом 9.2:

"9.2. Организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия:

ограничить направление работников в служебные командировки или служебные поездки в другие субъекты Российской Федерации, а также привлечение лиц из других субъектов Российской Федерации для осуществления обязательств, основанных на трудовых и иных договорах;

обеспечить контроль за наличием результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) у лиц, привлекаемых для осуществления обязательств, основанных на трудовых и иных договорах, из других субъектов Российской Федерации, до их прибытия на территорию Республики Карелия;

допускать к осуществлению обязательств, основанных на трудовых и иных договорах, лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, после обязательного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведения бесконтактной термометрии, при отсутствии респираторных симптомов, а также при отсутствии контактов с лицами, имеющими респираторные симптомы или положительные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

обеспечивать лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации в организацию для осуществления обязательств, основанных на трудовых и иных договорах, средствами индивидуальной защиты.";

4) дополнить пунктами 14.5-14.6 следующего содержания:

"14.5. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия:

обеспечить доступность приобретения средств индивидуальной защиты (масок), а также материалов, необходимых для их изготовления в домашних условиях, через аптечные организации, торговые сети, дистанционным способом продажи и т.п.;

довести рекомендации по изготовлению средств индивидуальной защиты (масок) в домашних условиях до населения.

14.6. Министерству здравоохранения Республики Карелия, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию) обеспечить информирование населения о необходимости ношения средств индивидуальной защиты (масок) в связи угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







