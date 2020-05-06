Указ главы Республики Карелия от 5 мая 2020 года № 40 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30"

Внести в форму предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, утвержденную Указом Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 1000202004170001, 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002, 4 мая 2020 года, № 1000202005040003, 4 мая 2020 года, № 1000202005040004), следующее изменение:

слово "Анкета" заменить словами:

"Лист ознакомления с предупреждением об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

В случае отказа от подписи предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, неполного или недостоверного заполнения Листа ознакомления с предупреждением об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, въезд на территорию Республики Карелия запрещен.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







