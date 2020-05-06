Указ главы Республики Карелия от 5 мая 2020 года № 40 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30"

Новости

В московском ресторане неизвестный с ножом украл булочки для бургеров 17:13
Поступления налогов в России упали на треть 17:11
Германия смягчает ограничения на социальные контакты 17:08
Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата страны по футболу 17:06
Прокуроры проверят информацию о непредоставлении помощи бизнесу в регионах 17:05
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца 17:05
Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен 17:05
А вас я попрошу остаться. Nissan опроверг информацию об уходе из Европы 17:00
Трое тульских детей получат лекарство за 94 млн рублей за счет бюджета 16:59
Медики бесплатно воспользовались паркингом Москвы более 1,5 тысячи раз 16:54
Собянин: Ситуация с коронавирусом не позволяет снять все ограничения с 12 мая 16:50
Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом 16:50
Котяков напомнил, как оформляется маткапил в беззаявительном порядке 16:50
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины 16:44
Врачи рассказали, о чем предупреждает неприятный запах изо рта 16:43
Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке 16:41
Исследования не выявили передачу коронавируса от пассажира к пассажиру в полете 16:39
Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую 16:36
В "ЕР" предложили льготы в вузах для детей пострадавших от COVID-19 медиков 16:21
Выплаты на ребенка из маткапитала могут получить более 3 млн семей 16:19
Госдума рассмотрит новый пакет мер по помощи гражданам и бизнесу 16:17
Оперная певица Аида Гарифуллина спела "Надежду" в честь врачей 16:14
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2" 16:09
Автомобильный рынок Британии рухнул до послевоенного уровня 16:05
В Петербурге подтверждены три новые смерти от коронавируса 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 мая 2020 г.

Указ главы Республики Карелия от 5 мая 2020 года № 40 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30"

Внести в форму предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, утвержденную Указом Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 1000202004170001, 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002, 4 мая 2020 года, № 1000202005040003, 4 мая 2020 года, № 1000202005040004), следующее изменение:

слово "Анкета" заменить словами:

"Лист ознакомления с предупреждением об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

В случае отказа от подписи предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, неполного или недостоверного заполнения Листа ознакомления с предупреждением об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, въезд на территорию Республики Карелия запрещен.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией