Постановление правительства Кировской области от 5 мая 2020 года № 224-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 05.05.2020 № 16 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.6 подпункта 1.2 пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации строительных материалов, строительной техники и строительного инвентаря;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации садово-огородной техники, запасных частей к ней, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, удобрений для растений;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации исключительно мебели;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации исключительно автотранспортных средств (автосалонов)".

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Кировской области:

6.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в том числе в общественном транспорте, медицинских организациях, на территории объектов розничной торговли, аптек, всех организаций (предприятий), деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 и (или) настоящим постановлением, а также при пользовании услугами легкового такси).

6.2. Исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

6.3. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

6.4. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

6.5. В период с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно:

минимизировать количество совершаемых поездок с целью следования до садового (огородного) участка и обратно;

по прибытии на садовый (огородный) участок минимизировать контакты с иными лицами, в том числе владельцами соседних садовых, огородных участков, а также не покидать территорию садового (огородного) участка без крайней на то необходимости".

2. Настоящее постановление вступает в силу c 06.05.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







