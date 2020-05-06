Постановление администрации Липецкой области от 6 мая 2020 года № 271 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 4 мая 2020 года № 1875 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля) следующее изменение:

Дополнить пунктом 1.6.5 следующего содержания:

"1.6.5. Рекомендовать гражданам в период с 6 мая по 8 мая 2020 года включительно при нахождении в общественных местах использовать маски, закрывающие нос и рот.

С 9 мая 2020 года обязать граждан при нахождении в общественных местах использовать маски, закрывающие нос и рот.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







