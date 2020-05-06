Постановление администрации Липецкой области от 6 мая 2020 года № 271 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

Новости

В Сети запущен новый бот, который советует, что посмотреть по ТВ 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка 18:50
В мире запущена акция исполнения песни "День Победы" 18:49
Под Тверью ливень размыл несколько дорог 18:49
Путин исключил Решетникова из рабочей группы по нацпроектам 18:47
В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов 18:46
У депутата ГД Светланы Максимовой подтвердился коронавирус 18:44
Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта 18:44
Путин распорядился выделить 3 млрд руб на гранты 18:43
В Новороссийске прокомментировали фото с "дезинфекцией гальки" на пляже 18:39
Грузия поблагодарила Украину за отказ назначить Саакашвили вице-премьером 18:30
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь 18:30
Тысяча музыкантов под руководством Юрия Башмета исполнят "День Победы" 18:23
Котяков рассказал, сколько человек получают максимальное пособие по безработице 18:23
Доктора нашли новый способ лечения ожирения печени 18:20
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара 18:17
В Киргизии начали награждать ветеранов ВОВ медалью "75 лет Победы" 18:10
Археологи отыскали золото династии Мин 17:57
В аэропорту Краснодара установили боевой самолет "ночных ведьм" 17:51
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая ослаблять не будут 17:49
Эксперты рассказали, нужно ли покупать смартфоны сейчас 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 мая 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 6 мая 2020 года № 271 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

Дата подписания 6 мая 2020 г.
Опубликован 6 мая 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 4 мая 2020 года № 1875 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля) следующее изменение:

Дополнить пунктом 1.6.5 следующего содержания:

"1.6.5. Рекомендовать гражданам в период с 6 мая по 8 мая 2020 года включительно при нахождении в общественных местах использовать маски, закрывающие нос и рот.

С 9 мая 2020 года обязать граждан при нахождении в общественных местах использовать маски, закрывающие нос и рот.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией