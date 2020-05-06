Семья Ивана Челмодеева, пропавшего без вести в 1942 году, узнала о его судьбе в канун 75-летия Победы.

Так как фамилия Ивана была искажена, его личность долго не могли установить. Фото: www.sovjet-ereveld.nl

За могилой солдата на "Советском поле славы" в Нидерландах ухаживают местные активисты. Они же и послали запрос на Тамбовщину, откуда Иван Федорович был призван на фронт. Благодаря интернету информация распространилась очень быстро. На нее откликнулись три внучки - из Тамбова, Пензы и Испании.

Все эти годы родные не знали о том, что случилось с Челмодеевым. До войны он жил в родном Моршанске вместе с супругой Варварой и детьми - Николаем и Надеждой. В 1941-м 33-летний мужчина получил повестку от Тамбовского горвоенкомата и был направлен в действующую армию. После ожесточенных боев летом 1942 года попал в плен к немцам.

Жена получила извещение о том, что Иван Федорович пропал без вести пятого сентября. Эти скупые данные значатся и в Книге памяти Тамбовской области. Варвара умерла в 1945-м, детей определили в приют. А муж и отец, которого они упрямо ждали... все-таки дожил до Победы! Рядовой Челмодеев скончался в Германии 19 мая.

Его могила, однако, находится в голландском Лесдене (недалеко от Амерсфорта). Мемориал "Советское поле славы" создан на месте бывшего фашистского концлагеря, где похоронено 865 военнопленных из СССР. Сотрудники одноименного фонда ухаживают за территорией и разыскивают родственников солдат, погибших в неволе. Они уже нашли более 200 семей из России, с Украины, из Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении.

"Долгое время могила Ивана на Поле Славы была более или менее анонимной. Хотя на его надгробии под номером 561 и указана фамилия, она настолько искажена, что личность невозможно было идентифицировать. До тех пор, пока амерсфортский исследователь Ремко Рейдинг после двадцатилетней поисковой работы наконец не установил настоящее имя: не Зельмадей, а Челмодеев", - рассказали в фонде "Советское поле славы".

Благодаря этому удалось понять, как сложилась судьба Ивана Федоровича после попадания в плен. Он прошел череду пересыльных лагерей, которые устраивали зачастую под открытым небом. Большинство заключенных погибало от голода, холода и болезней. Иван Федорович выжил и попал в крупный концлагерь в немецком Хемере - Шталаг VI A.

Заключенных освободила американская армия в апреле 1945 года. Иван Челмодеев к тому моменту был болен туберкулезом, и третьего мая его определили в резервный госпиталь Люденшайд-Баукло. Две недели спустя тамбовский солдат умер.

Американцы перевезли его останки на ближайшее военное кладбище за пределами Германии - в Маргратен - и предали земле 23 мая. Позже в Нидерландах решили объединить разрозненные захоронения жертв войны из СССР. Так появилось "Советское поле славы", где четвертого декабря 1947-го обрел свое последнее пристанище и Иван Челмодеев.

Накануне годовщины Победы Ремко Рейдинг попытался разыскать семью Ивана. Информацию и контакты исследователя разместили многие российские СМИ. Буквально в течение дня были найдены две внучки солдата, а затем и третья. "Я не могу выразить словами, какую радость и возбуждение принесли мне эти новости", - приводит фонд слова одной из них, Аллы.

Кстати

Подробнее о "Советском поле славы" - на сайте www.sovjet-ereveld.nl. Неравнодушные граждане берут под опеку могилы советских военнопленных, чтобы помочь тем, кто содержит их в образцовом порядке. У захоронения Ивана Челмодеева, к слову, попечитель уже есть.