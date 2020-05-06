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06.05.2020,  
16:15
Текст:  Антон Валагин

Испытания нового салютного комплекса показали на видео

Бойцы салютного расчета Восточного военного округа провели на полигоне в Амурской области тестирование и настройку недавно полученного салютного комплекса 2А85 на базе КамАЗ.

Фото: Ирина Штольба
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Праздничная артсистема состоит из 210 стволов разного калибра: от 105 до 310 миллиметров. Управляется она с выносного пульта, программное обеспечение комплекса позволяет проектировать и моделировать салют, добиваясь бесконечного разнообразия огненных картин. Возможен и ручной запуск зарядов.

- "Боевое" применение комплекса намечено на 9 мая, - сообщили в пресс-службе ВВО.

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