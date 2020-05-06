В Шишковке, как в народе зовут Алтайскую краевую библиотеку им. Вячеслава Шишкова, стоит небывалая тишина, вызванная режимом самоизоляции. Библиотека без читателей - такого в четырехэтажном здании, построенном в 1971 году, еще не было.

- Это очень непривычно и необычно, - отмечает Татьяна Егорова, директор крупнейшего информационного центра края. - Поэтому абсолютно правильно лет десять назад было принято решение об освоении библиотечной системой виртуального пространства. Библиотеки стали выходить в интернет, создавать в сети свои представительства, онлайн-библиотеки, электронные библиотеки, цифровать свои коллекции, делать виртуальные справки и сервисы, работать в соцсетях. И это сейчас нас спасает.

Сегодня Шишковка в Сети - это почти тридцать тысяч полных текстов книг, в том числе краеведческих и редких, газет, журналов, другой периодики. Мы можем по просьбе читателей предоставить фотографическую, библиографическую информацию, выдать справки, провести необходимый поиск нужной информации. Для этого достаточно выйти на наш сайт и написать запрос на нужную тему на электронную почту отделов библиотеки. Мы активно работаем в четырех популярных социальных сетях. За апрель в каждой из них состоялось более сорока публикаций. Это и представление книг, и рассказ о наших сегодняшних возможностях, а также подборки интересных фактов о нашем крае, интервью с интересными людьми, викторины.

Отправная точка во все наши сервисы - сайт библиотеки. Мы создали раздел к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (сформирована и опубликована электронная коллекция "Герои Советского Союза - уроженцы Алтайского края", виртуальный альбом фотографий военных лет, своеобразная семейная история победы). Появился цикл публикаций "История одного шедевра" об изданиях из фондов редких книг библиотеки, материалы по истории края - частности, о первых автомобилях на Алтае, легендах и былях Чуйского тракта.

Что вас за этот необычный месяц порадовало больше всего?

Татьяна Егорова: Два момента. Первый связан с тем, что двери библиотеки закрылись, а связь с читателями не обрывается. Позвонил недавно ветеран Великой Отечественной: "Если не можете выдать у себя, то привезите литературу, пожалуйста. Мне добровольцы продукты привозят, а вы книжку не можете". Пришлось объяснять, почему этого сделать нельзя. И такие разговоры почти каждый день - настолько велика потребность людей в литературе, они искренне переживают разлуку с книгами. А второй момент - просьбы сотрудников пустить их на работу. Звонят, пишут СМС: "Мы очень соскучились по работе".

А как у вас с разговорными жанрами?

Татьяна Егорова: В апреле в онлайн перешли заседания клубов нашей библиотеки. Речь идет о клубе "Book"sir", в котором молодые библиотекари и читатели обсуждают прочитанное, и клубе любителей фотографии, где обсуждали работы для будущей экспозиции "Роман с котом". Сейчас ведь самое время тесно общаться не только с семьей, но и с братьями нашими меньшими. Приглашаем всех желающих.

Мы не прекратили подготовки к Шукшинским чтения и готовимся к торжественному закрытию XV краевого фестиваля "Издано на Алтае", ведь режим самоизоляции рано или поздно отменят, а книги в прошлом году были изданы великолепные - пришлось даже учреждать две новых номинации.

В режиме онлайн прошли репетиции нашего литературного театра. Актеры готовят литературно-музыкальную композицию к 75-летию Победы, музыкально-поэтический спектакль "Еще раз про любовь" по стихам Роберта Рождественского, а на Пушкинский день - "Графа Нулина" и "Домик в Коломне". Забавно наблюдать, как проходят репетиции: одна сотрудница читает стихи на балконе, другая - за рабочим столом, третья - в огороде. Также у нас продолжаются образовательные занятия общественной организации "Солнечный круг", работающих с детьми с синдромом Дауна. В апреле было проведено шестнадцать онлайн-занятий.