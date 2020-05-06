Как в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса работает наркологическая служба юга области "РГ", рассказал главный врач Новокузнецкого наркологического диспансера Виктор Райх:

Виктор Райх: Жители адаптировались к ситуации, и мы стали более подготовленными - и в плане защиты персонала, и в плане введения противоэпидемических мероприятий. Фото: Новокузнецкий наркологический диспансер

- Количество доставленных на освидетельствование в состоянии алкогольного и наркотического опьянения снижается. За сутки к нам поступает не больше пяти-шести человек, половина из них - водители, чья трезвость вызвала сомнение у инспекторов ДПС. По-нашему мнению, ситуация с уровнем употребления алкоголя и наркотиков остается стабильной.

К врачам-наркологам обращаются в связи с заменой и получением водительского удостоверения. Автошколы оказывают услуги в режиме онлайн, и люди идут к нам за медицинскими справками. Был спад активности в начале апреля, но сейчас количество обратившихся за справками для ГИБДД дошло до шестидесяти человек в день при обычной нагрузке в 120-130 человек. Жители адаптировались к ситуации, и мы стали более подготовленными - и в плане защиты персонала, и в плане введения противоэпидемических мероприятий.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции всех обратившихся в диспансер встречает медработник в маске, очках, одноразовом халате, шапочке и перчатках. Пациентам измеряют температуру бесконтактным методом, предлагают обработать руки антисептиком, обеспечить соблюдение социальной дистанции. И только потом направляют в регистратуру, процедурный кабинет или на прием к врачу. Чтобы исключить возможность заноса инфекции, мы контролируем все входы и выходы в отделения. Проводим не только термо-метрию, но и углубленный опрос пациентов: бывали ли в регионах РФ и за границей, где вирус распространяется активно, соблюдали ли режим самоизоляции. При утвердительных ответах отправляем пациента домой, чтобы он вызвал участкового врача из поликлиники, либо связываемся с поликлиникой сами. Если возникнут предположения о наличии коронавируса, то будет вызвана бригада скорой помощи для госпитализации в стационар.

По распоряжению губернатора и приказу областного минздрава, мы приостановили плановую госпитализацию в круглосуточный стационар, в том числе и тех, кому требуется обследование для трудоустройства. Госпитализация осуществляется лишь для экстренных больных в состоянии, связанном со злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также с сопутствующими соматическими и неврологическими расстройствами. Приостановили мы и работу дневных стационаров, а персонал перераспределили. Желающим предоставили очередной оплачиваемый отпуск, а остальных направили на усиление работающих отделений. Людям приходится привыкать к работе в новых условиях, но все относятся к ситуации с пониманием.

Мы внесли изменения в организацию работы детско-подростковых кабинетов. Контроль за трезвостью и поведением юных пациентов продолжается. Подростковые врачи-наркологи и психологи обзванивают своих подопечных, чтобы определить, нуждаются ли они в нашей помощи. При необходимости несовершеннолетние вместе с родителями могут обратиться в специализированное отделение, чтобы пройти медицинское освидетельствование, оформить справки для поступления в средне-специальные или в высшие учебные заведения.

Дистанционный прием сегодня ведут и медицинские психологи, и специалисты по социальной работе отделения медико-социальной реабилитации. Так, в режиме видеоконференций проходят занятия в группе созависимых - родственников наших пациентов.

Продолжает работу и химико-токсикологическая лаборатория, обслуживающая не только медучреждения наркологического профиля, но и общесоматические больницы. Материал для исследования на наличие психоактивных веществ в биологических средах доставляют со всего юга Кузбасса.

Мы, как и прежде, продолжаем предоставлять информацию по запросам правоохранительных и судебных органов, обследуем работников промышленных предприятий. Информацию по интересующим вопросам, как и раньше, можно получить на нашем сайте, по телефону горячей линии, по электронной почте или факсу.

Новокузнецкий наркологический диспансер

Взрослое диспансерное отделение:

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 52,

тел. 8 (3843) 46-57-74, e-mail: 10-guz-narkolog@kuzdrav.ru, nardis.su.

Детско-подростковое диспансерное наркологическое отделение:

г. Новокузнецк, пр. Советской армии, 53,

тел. 8 (3843) 53-57-66, e-mail: nardis@online.nkz.ru, nardis.su.

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