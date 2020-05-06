Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч 13:16
Бирюков: Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за грозы 13:16
Семья умершего от COVID-19 врача на Урале получит 200 тысяч рублей 13:10
В Госдуме оценили заявления о Латвии как "доноре" для СССР 13:06
В Болгарии митингующие сорвали показательное выступление военных 13:05
Фото: В Ленобласти для двух ветеранов провели парад военной техники 13:05
"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии 13:05
Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента 13:01
На Дону за нарушителями изоляции 9 мая будут охотиться беспилотники 12:59
В МОТ рассказали, какие профессии стали самыми важными во время пандемии 12:55
В Перми мужчину обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей 12:42
Страны Балтии планируют открыть границы между собой с 15 мая 12:40
Глава правительства Великобритании пренебрегает правилами карантина 12:33
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера 12:33
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру 12:33
На Кубани создали нанонити для масок, сдерживающие COVID-19 12:33
Французы за время изоляции набрали по 2,5 килограмма лишнего веса 12:26
На БелАЭС доставлено ядерное топливо 12:23
ВДНХ проведет прямые эфиры с космонавтами 12:20
Подведены итоги Московского международного салона образования 12:19
Видео: Песню "День Победы" исполнили на чувашском языке 12:18
Министр просвещения: О точных датах ЕГЭ говорить пока рано 12:09
Опрос: большинство французов не хотят отпускать детей в школу 12:09
В Крыму казачьи патрули начали ловить нарушителей самоизоляции 12:07
В Барвихе обокрали немецкого миллионера 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По собственному желанию

О чем рассказывают врачи-добровольцы, ушедшие на передовую борьбы с COVID-19
Текст: Ирина Штерман
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 96(8150)
Слово "добровольцы", прочно связанное в нашей памяти с войной, вдруг обрело новый смысл: сегодня так называют врачей, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом по собственному желанию.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Врачи-анестезиологи Иркутской областной клинической больницы Дмитрий Жаркой и Юрий Лозовский стали одними из первых врачей-добровольцев в регионе. В инфекционной больнице они трудятся уже месяц. Дежурства пока - сутки через трое, поэтому мы нашли время поговорить.

Простой выбор

- Когда нам предложили выйти на работу туда, вопросов было множество, - вспоминает Юрий. - Например, о средствах защиты - к тому времени уже стало известно о случаях заражения персонала. Необходимо было полностью исключить возможность заноса инфекции. Да много всего... Поэтому, прежде чем согласиться, обсудили ситуацию со старшими коллегами. Договорились, что наши дежурства они распределят между собой, а мы будем работать в инфекционной больнице столько, сколько потребуется.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Главврач Филатовской больницы рассказал о загруженных реанимациях

- Коллектив инфекционной для нас почти родной - мы же и раньше там дежурили, ведь совместительство среди врачей - обычное дело. Реанимация знакомая, - улыбается Дмитрий. - И с СИЗами (средствами индивидуальной защиты) полный порядок. Так что решение оказалось естественным и простым.

О том, что зарплату увеличат вдвое, они узнали много позже. Главным для ребят стало желание помочь коллегам, оказавшимся в экстремальной ситуации. И еще - профессиональный интерес. Пафосных слов о долге врача им никто не говорил - вспомнили сами. "Каждый выпускник медицинского вуза понимает, что должен находиться там, где он нужнее всего, - говорит Игорь Каретников, начмед Иркутской областной больницы. - Ребята решили, что их место - в той реанимации, так и сказали. И мы с уважением приняли это решение".

Все по-новому

Первое, чему COVID-19 научил добровольцев, - заботе о собственной безопасности.

- Прежде чем зайти к пациентам, надо надеть костюм, респиратор, маску, бахилы и перчатки, - рассказывает Юрий. - Находиться сутки в этой амуниции довольно тяжело, но это - наша единственная защита от инфекции. Насколько она эффективна? Сложно сказать. Думаю, эффективна, если все делать правильно. Каждую неделю мы сдаем анализы как "условно контактные". Результаты пока отрицательные.

Фото: iStock
Дата окончания эпидемии коронавируса в России вновь сдвинута

Рабочее пространство инфекционной больницы делится на две зоны - "COVID-19" и "чистую". В первой - боксы, где находятся больные, и палата реанимации. Туда можно входить только защищенным. В "чистой" врачи работают с документами, консультируются с коллегами, пишут истории болезни. Между зонами - санитарный фильтр, работающий только в одну сторону. Можно облачиться в противовирусные доспехи и пройти к пациентам. А вернуться - нельзя, выход из зоны "COVID-19" - в другую дверь.

- Это соответствует требованиям безопасности, - объясняет Дмитрий. - Покинув зону "COVID-19", мы попадаем в помещение, где, в строгом соответствии с правилами, снимаем с себя спецодежду. Все, что будет использоваться повторно, дезинфицируется, остальное утилизируется как особо опасные медицинские отходы. Потом душ, и только после этого можно зайти в "чистый" сектор. Не совсем привычные траектории, но так надо.

Дело техники

- К нам в реанимацию попадают пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - говорит Юрий. - Сейчас их четверо, все - возрастные, все - с целым рядом хронических заболеваний. Поддержка таких пациентов требует знаний в разных сферах, ведь в кардиореанимации - своя специфика, в ОНМК (отдел нарушений мозгового кровообращения) - своя, и так далее. При необходимости консультируемся с коллегами из областной, но в целом справляемся - когда за плечами 10 лет стажа и опыт работы в разных реанимациях, увереннее себя чувствуешь.

Фото: Из личного архива Аллы Ратьковой
В режиме самоизоляции доноры продолжают активно сдавать кровь

А Дмитрий теперь, помимо исполнения прямых обязанностей, трижды в неделю проводит гемодиализ одной из пациенток. Для этого ему пришлось самостоятельно собрать и запустить сложное медицинское оборудование. Обычно этим занимается целая бригада специалистов. А Дмитрий справился один, причем в тот же день, как поступила больная.

- Ее привезли к нам в тяжелом состоянии, - рассказывает он. - Выяснилось, что есть хроническая почечная недостаточность, ранее женщина получала гемодиализ в одной из городских клиник. В какой-то момент у нее начала развиваться пневмония. Взяли анализ на COVID-19, он оказался положительным. Не дожидаясь ухудшения состояния пациентки, перевели ее на ИВЛ, а с диализом пришлось вот так...

Никогда ранее в инфекционной больнице не было таких пациентов, а значит, и специальной техники тоже не было. Помогли коллеги: аппарат гемодиализа предоставил Центр медицины катастроф, а необходимые для процедуры фильтры и растворы - областная больница. То, что сделал Дмитрий, поразило его коллег. "Парень реальный герой!" - написал мне начмед областной больницы, сам опытнейший врач-анестезиолог. Но Дмитрий пожимает плечами - мол, какой тут героизм?

- Получилось, потому что работал раньше в Центре гравитационной хирургии крови. И техническую сторону вопроса знаю, и сам процесс, - рассказывает он.

Коварство вируса

А еще ребята думают, как победить COVID-19. При любой возможности изучают специальную литературу. Кстати, радуются, что в свободном доступе появилось множество курсов, которые раньше были платными. Общаются со столичными коллегами, размышляют о стратегии и тактике ведения пациентов.

Врач рассказал, что с помощью ИВЛ удается спасти не всех больных COVID-19

- Заболевание развивается непредсказуемо, - делится наблюдениями Дмитрий. - Ухудшение состояния пациента может произойти молниеносно. Но мы учимся действовать на опережение. Например, необходимость перевода на ИВЛ прогнозируем на основании не только клинической картины, но и опираясь на результаты лабораторных анализов, данных рентгена и УЗИ.

А еще врачи-добровольцы просят жителей региона не рисковать собственным здоровьем.

- Вирус новый, мы о нем крайне мало знаем, - констатирует Юрий. - У врачей сегодня нет стандартных схем лечения, они полагаются лишь на свой опыт. То есть каждый случай - это эксперимент. Но люди почему-то не видят опасности, пока сами с ней не столкнутся. Сегодня, на мой взгляд, риск заразиться в магазине или транспорте выше, чем у нас в больнице, - мы-то в СИЗах, а народ ходит без масок... Может, людям кажется, что коронавирус где-то далеко - в Китае, Европе, США? Но он здесь, и заразиться может каждый.

Жизнь без риска

На вопрос, как отнеслись близкие к решению ребят работать в инфекционной больнице, они отвечают одинаково: "С пониманием".

- Мама сказала, раз направили - значит, надо работать. С женой, а она у меня тоже медик, и детьми общаемся по телефону - пока мы живем отдельно, так безопаснее. Конечно, все они переживают, но я их успокаиваю, что очень серьезно защищен, - рассказывает Юрий.

А вот Дмитрий решил жить дома.

- Родителей, дедушек-бабушек мы изолировали, - делится он. - С женой обустроили дома входную зону, вроде санпропускника. Прихожу, раздеваюсь, прячу одежду, в которой возвращался из больницы, в шкаф - и сразу в душ, все в соответствии с рекомендациями эпидемиологов. Оторваться от семьи не могу - у нас дочка маленькая, жена в декрете, моя помощь дома тоже нужна.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Академик РАН: Коронавирус в России развивается по необычному сценарию
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание