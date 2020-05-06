В Барнауле установят стелу Алексею Скурлатову

В Барнауле к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне установят стелу в честь Алексея Скурлатова - знаменитого земляка, прошедшего всю войну и ставшего прообразом памятника советским воинам-освободителям в Болгарии. Теперь известный во всем мире "Алеша" будет напоминать о подвиге русского солдата не только в болгарском Пловдиве, но и у себя на родине, в Алтайском крае.

По словам главы города Барнаула Вячеслава Франка, идея создания такого памятного знака принадлежит руководителю военно-патриотического клуба "Русские Витязи" Нэлли Марковой. Ее поддержали представители городского строительного сообщества, в том числе гендиректор компании "Сэлф" Нодар Шония и директор института "Алтайгражданпроект" Владимир Колотов. "В результате нашей совместной работы и родился этот проект к юбилею Победы", - подчеркнул он.

Стелу высотой четыре мет-ра установят на яблоневой аллее на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна, в центре города, недалеко от площади Октября. Разработчик памятного знака, заместитель директора муниципального казенного учреждения "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко рассказал, что проект предусматривает комплексное благо-устройство этой территории. Арку, которая находится на месте установки памятника, демонтируют и перенесут в другой конец аллеи, ближе к парку "Изумрудный". Аллею и тротуар в этом месте расширят, и появится микроплощадь, на которой можно будет проводить памятные мероприятия. Здесь заменят освещение и установят подсветку памятного знака.

- Основание памятника и вертикальная стела выполнены из черного полированного камня габбро, а монументальное навершие в виде двухстороннего ордена Отечественной войны в обрамлении лаврового венка - из кованой меди, - отмечает Сергей Боженко. - На лицевой стороне стелы выгравировано изображение известного памятника воину-освободителю, который стоит в Пловдиве.

- Мы очень ждем открытия памятника нашему замечательному земляку Алексею Скурлатову, - признается инициатор этого проекта, руководитель военно-патриотического клуба "Русские Витязи" Нэлли Федоровна Маркова, воспитавшая не одно поколение защитников Отечества. - Много лет мы дружили с Алексеем Ивановичем. Многим нашим воспитанникам повезло лично пообщаться с этим удивительным человеком, и сегодня ребята бережно хранят память о нем, ухаживают за его музеем. И, конечно, сами берут с него пример.

Девятнадцатилетний Алеша в сентябре 1941 года в составе сибирского лыжного батальона, сформированного под Бийском, ушел на фронт. Первый бой принял под Моск-вой - у знаменитой деревни Крюково. "Их в живых осталось только семеро молодых солдат..." - это о нем и его товарищах поется в известной песне. Алексей Иванович был в числе семерых выживших. Вот такое получилось первое боевое крещение. Правда, домой успела прийти похоронка. Но он выжил, как выживал потом не раз и подо Ржевом, и на Курской дуге. По словам Нэлли Марковой, за всю войну семья Алексея Скурлатова получила три похоронки, но в 1946 году он вернулся домой.

- Алексей Иванович награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", - отмечает Нэлли Федоровна. - Причем второй орден Красной Звезды он получил только в 2013 году, буквально за несколько месяцев до смерти. В конце войны он оказался в Болгарии. После тяжелого ранения его из разведчиков перевели в связисты, он восстанавливал телефонную связь в Пловдиве. Высокий, статный, красивый. Говорят, когда праздновали Победу, он плясал вприсядку, посадив двух человек на плечи, и тут его увидел болгарский скульптор, а потом взял за основу для будущего памятника. Болгарские друзья долго разыскивали русского солдата Алешу. И только в начале 1980-х годов благодаря счастливой случайности нашли и пригласили в Болгарию. Здесь его встречали как настоящего героя, он стал почетным жителем города Пловдива. А когда в 2013 году Алексея Ивановича не стало, в Болгарии был объявлен трехдневный траур. Сегодня в доме у Скурлатовых хранится мини-памятник "Алеша", который им подарили болгарские друзья.

Справка

В Алтайском крае в честь Алексея Скурлатова названа школа в родном селе Налобиха Косихинского района, уставлен памятный знак на его могиле, а также издана книга из серии "Алтай. Судьба. Эпоха". Теперь в столице Алтайского края будет и свой памятник знаменитому "Алеше".