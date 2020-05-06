"Россети Сибирь" обеспечили безаварийную работу объектов в непогоду

Благодаря работе компании "Россети Сибирь" первого мая в девяти регионах присутствия было обеспечено надежное электроснабжение потребителей, несмотря на бушующие штормовые ветра.

В связи с непогодой - порывистым штормовым ветром, дождем, местами со снегом в республиках Алтай, Хакасия и Тува, Красноярском и Алтайском краях специалисты пяти филиалов компании работали в режиме повышенной готовности. Дополнительно был предпринят ряд превентивных мер по обеспечению надежной и безаварийной работы электросетевых объектов в условиях неблагоприятных погодных явлений.

В филиалах "Россети Сибирь" во время выходных на круглосуточном дежурстве находились 148 оперативно-выездных бригад (296 человек, 148 единиц техники), в оперативной готовности были 76 мобильных бригад (662 человека, 449 единиц техники). Полностью были готовы к работе 635 резервных источников электроэнергии суммарной мощностью 48,9 МВт, из них 559 передвижные суммарной мощностью 23,9 МВт.

Принятые меры позволили, несмотря на разгул стихии, сделать пребывание сибиряков на самоизоляции максимально комфортным.

Значимых технологических нарушений не допущено. Cреднее время перерыва электроснабжения потребителей составило 51 минуту.

И в целом по компании "Россети" число технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей, снизилось почти на 8 процентов в сравнении с 2018 годом, в том числе на 17 процентов сократилось среднее время продолжительности прекращения электроснабжения на точку поставки.

Справка

Компания "Россети Сибирь" (ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири") - дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания - свыше 1,934 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ - 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"