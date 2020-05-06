Российский рынок носимых устройств вырос на 54% в 1 квартале

Россияне потратили на умные часы и фитнес-трекеры в 1 квартале почти 8,7 млрд рублей. Это на 54% больше по сравнению с прошлым в натуральном выражении и на 43% в денежном. Об этом в пресс-релизе сообщает компания "Связной" (есть у "РГ").

Отмечается, что с января по март наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Россияне приобрели почти 1 млн устройств на общую сумму в 2,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 61% в натуральном и 64% в денежном выражении. Средняя цена такого девайса составила 2,5 тысячи рублей и выросла на 2% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные марки - Xiaomi, Honor и Jet.

Второй по популярности категорией являются умные часы. На них россияне потратили 5,8 млрд рублей и приобрели около 230 тысяч устройств. Рост год к году составил 53% в штучном и 37% в денежном выражении. Но, в отличие от фитнес-трекеров, средняя цена снизилась на 10% и составила 24,3 тысячи рублей. Лидерами в деньгах и штуках являются Samsung.

Детские умные часы также показали рост: с января по март россияне приобрели 170 тысяч таких девайсов на сумму 400 млн рублей. Продажи в штуках выросли на 32%, в деньгах рост составил 22%. Средняя цена устройства снизилась на 8% и составила 2,4 тысячи рублей.

Вице-президент компании "Связной" Давид Борзилов связывает рост продаж носимой электроники с прошедшими новогодними и гендернеми праздниками: "Фитнес-трекеры являются одними из наиболее популярных подарков. Пользователи выбирают устройства за их функциональность. Например, с помощью устройств можно отслеживать уведомления со смартфона, использовать устройства как элемент стиля, следить за своим физическим состоянием и многое другое, - отмечает он. - По итогам 1 квартала доля онлайн-продаж этой категории товаров составила 39%".