Указ губернатора Свердловской области от 6 мая 2020 года № 227-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ и от 30.04.2020 № 222-УГ, следующие изменения:

1) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

"5-1. Жителям Свердловской области в период с 1 по 11 мая 2020 года при нахождении в общественных местах и общественном транспорте использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).";

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Обязать жителей Свердловской области, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях, использовать технические устройства (программное обеспечение) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации.";

3) пункт 14 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1) обеспечить предоставление жителям Свердловской области, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях, технических устройств (программного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной гео локации в том числе в целях обеспечения возможности оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а также консультационную поддержку по вопросам эксплуатации технических устройств (программного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации;";

4) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

"14-1. Департаменту информатизации и связи Свердловской области:

1) определить правовым актом Департамента информатизации и связи Свердловской области правила использования технических устройств (программного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации;

2) обеспечить приобретение технических устройств (программного обеспечения/ электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной: геолокации.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 2-4 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 12 мая 2020 года.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru):

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







