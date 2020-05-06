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6 мая 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 6 мая 2020 года № 385 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за I квартал 2020 г. на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

Дата подписания 6 мая 2020 г.
Опубликован 6 мая 2020 г.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 16.07.1998 № 26-З "О прожиточном минимуме в Тамбовской области" (в редакции от 25.10.2019), постановлением Тамбовской областной Думы от 27.02.2019 № 864 "О потребительской корзине в целом по Тамбовской области для основных социально-демографических групп населения" администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за I квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 9887 рублей, для трудоспособного населения - 10650 рублей, пенсионеров - 8478 рублей, детей - 9748 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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