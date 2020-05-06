Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Новость неописуемой, чудовищной печали: мультиинструменталист Флориан Шнайдер, один из основателей и основных участников группы Kraftwerk, наиглавнейшего электронного проекта в принципе, скончался 6 мая.

Об этом передает Billboard со ссылкой на второго основателя группы - Ральфа Хюттера. Музыканту было 73 года. В последнее время Шнайдер сражался со стремительно прогрессировавшим раком.

We are absolutely devastated to learn that one of our heroes Florian Schneider has passed away. pic.twitter.com/Y2dnYfxkj8 — Orchestral Manoeuvres in the Dark (@OfficialOMD) May 6, 2020

Флориан Шнайдер родился 7 апреля 1947 года в Дюссельдорфе. Шнайдер с Хюттером основали в 1968 году группу Organisation, переформированную в 1970-м в Kraftwerk. Оба будущих пионера электроники учились в Академии Искусств Ремшайда.

Флориан изначально играл на флейте и скрипке, звук которых после обрабатывался с помощью электронных эффектов. Но с эпохальной пластинки 1974 года Autobahn, четвертного их альбома, отказался от "акустики", полностью переключившись на электронные инструменты.

To say he was massively influential and changed the very sound of music, is somehow still a understatement. RIP, Florian Schneider, founder member of Kraftwerk. https://t.co/YAeV9VMlER — edgarwright (@edgarwright) May 6, 2020

При этом легендарной была соответствующая концепту группы холодность и нелюдимость Шнайдера - почти на всех интервью за него отдувался напарник.

К слову, композиция Дэвида Боуи V-2 Schneider посвящена именно Флориану.