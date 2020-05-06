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Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Новости
    06.05.2020, 19:32
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/RollingStone Фото: twitter.com/RollingStone
Фото: twitter.com/RollingStone

Новость неописуемой, чудовищной печали: мультиинструменталист Флориан Шнайдер, один из основателей и основных участников группы Kraftwerk, наиглавнейшего электронного проекта в принципе, скончался 6 мая.

Об этом передает Billboard со ссылкой на второго основателя группы - Ральфа Хюттера. Музыканту было 73 года. В последнее время Шнайдер сражался со стремительно прогрессировавшим раком.

Флориан Шнайдер родился 7 апреля 1947 года в Дюссельдорфе. Шнайдер с Хюттером основали в 1968 году группу Organisation, переформированную в 1970-м в Kraftwerk. Оба будущих пионера электроники учились в Академии Искусств Ремшайда.

Флориан изначально играл на флейте и скрипке, звук которых после обрабатывался с помощью электронных эффектов. Но с эпохальной пластинки 1974 года Autobahn, четвертного их альбома, отказался от "акустики", полностью переключившись на электронные инструменты.

При этом легендарной была соответствующая концепту группы холодность и нелюдимость Шнайдера - почти на всех интервью за него отдувался напарник.

К слову, композиция Дэвида Боуи V-2 Schneider посвящена именно Флориану.

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