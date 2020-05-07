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30-летняя певица Кэди Гроувз найдена мертвой в своем доме

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    07.05.2020, 15:21
Текст:   Олег Усков

Американская певица и автор песен Кэди Гроувз найдена мертвой в своем доме в Теннеси, в Нэшвилле.

Об этом сообщает Billboard со ссылкой на подтверждение от звукозаписывающего лейбла артистки. Смерть Гроувз подтвердил ее брат.

Причина не названа, но, согласно предварительной информации, она, по всей видимости, наступила в результате "естественных причин".

Как заверили в офисе коронеров, о самоубийстве или о каком-то криминальном характере смерти певицы речи нет. Точная причина будет названа после проведения всех экспертиз.

Кэди родилась 30 июля 1989 года в Оклахоме, всегда мечтала стать поп-звездой, и карьеру начала в 2009 году, своими силами выпустив EP Month of Sundayays.

После ряда синглов Гроуз подписала контракт с независимым лейблом Vel Records, далее переместившись на Thirty Tigers.

Коллеги женщины вспоминают, какой она была замечательной, как любила свою семью и музыку.

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