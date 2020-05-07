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1 мая 2020 г. 08:00
"Родина"
Текст, фото: Евгений Стецко
Родина - № 5(520)

Букет для солдата

1994 год. Последние советские воинские части, выведенные из Восточной Германии, прибыли на Белорусский вокзал. И парадными колоннами идут по Тверской. Москвичи, заполонившие тротуары, протягивают, бросают солдатам гвоздики. Парни, не нарушая строй, крепят цветы к лацканам парадных мундиров и шагают дальше...
Фото: Евгений Стецко
Фото: Евгений Стецко

Взгляд выхватил в толпе человека в старенькой гимнастерке. С орденами и медалями на ней. Времени расспрашивать фронтовика не было. Я сделал несколько снимков и поспешил дальше.

За его счастливыми, не воевавшими потомками.

Только потом рассмотрел: у старика в руках тоже подаренные кем-то гвоздики.

Фото: Евгений Стецко
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