1994 год. Последние советские воинские части, выведенные из Восточной Германии, прибыли на Белорусский вокзал. И парадными колоннами идут по Тверской. Москвичи, заполонившие тротуары, протягивают, бросают солдатам гвоздики. Парни, не нарушая строй, крепят цветы к лацканам парадных мундиров и шагают дальше...

Взгляд выхватил в толпе человека в старенькой гимнастерке. С орденами и медалями на ней. Времени расспрашивать фронтовика не было. Я сделал несколько снимков и поспешил дальше.

За его счастливыми, не воевавшими потомками.

Только потом рассмотрел: у старика в руках тоже подаренные кем-то гвоздики.