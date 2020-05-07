Указ губернатора Иркутской области от 7 мая 2020 года № 141-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 18:

в подпункте 4 слова "пункту 14" заменить словами "пунктам 13, 14";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) информацию, полученную по телефону "горячей линии", о фактах несоблюдения режима самоизоляции и предписаний, выданных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, передавать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.";

2) в абзаце втором пункта 301 после слов "Республики Бурятия," дополнить словами "Республики Саха (Якутия),";

3) пункт 32 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) установить продолжительность смены работников в подведомственных стационарных организациях, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии со сменным графиком работы, с 29 апреля 2020 года до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции.";

4) в подпункте 1 пункта 35:

в абзаце пятом после слов "Новосибирской области," дополнить словами "Республики Саха (Якутия),";

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"питание работников, указанных в подпункте 5 пункта 32 настоящего указа, исходя из расчета не менее 250 рублей на работника в сутки в период смены с 29 апреля 2020 года до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции;";

5) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 13:

в абзаце первом подпункта 2 после слов "Республики Бурятия," дополнить словами "Республики Саха (Якутия),";

в подпункте 3 после слов "Республики Бурятия," дополнить словами "Республики Саха (Якутия),";

в подпункте 4 после слов "Республики Бурятия," дополнить словами "Республики Саха (Якутия),";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" курсантам (обучающимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, а также обучающимся военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования) обеспечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок.";

в пункте 14 после слов "Республики Бурятия," дополнить словами "Республики Саха (Якутия),", после слов "Республике Бурятия," дополнить словами "Республике Саха (Якутия),".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Действие подпункта 3, абзацев третьего, четвертого подпункта 4 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 29 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







