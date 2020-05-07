Постановление правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2020 года № 129 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия за I квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 г. №191-III-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 9 940 (девять тысяч девятьсот сорок) рублей, для трудоспособного населения - 10 383 (десять тысяч триста восемьдесят три) рубля, пенсионеров - 7 972 (семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля, детей - 10 114 (десять тысяч сто четырнадцать) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







