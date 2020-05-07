Постановление правительства Калужской области от 6 мая 2020 года № 364 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области, в целях реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 8.5.2 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 07 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 45.11.2, 47.78.7 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;

- с 07 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные группировками 95.1, 95.2, 96.01, 71.20.5 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







