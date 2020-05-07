Постановление правительства Камчатского края от 6 мая 2020 года № 164-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", Законом Камчатского края от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительства постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за I квартал 2020 года на душу населения - 20 780 рублей, для трудоспособного населения - 21 796 рублей, пенсионеров - 16 478 рублей, детей - 22 326 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Врио Председателя Правительства - первого Вице-губернатора Камчатского края А.О.Кузнецов







