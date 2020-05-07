Китай покажет стелс-бомбардировщик H-20 в этом году

Дебют китайского стратегического бомбардировщика Хian H-20 может состояться не в 2025 году, как планировалось, а уже нынешней осенью.

Пекин "тщательно обдумывает" демонстрацию самолета на авиасалоне в Чжухае в ноябре, пишет South China Morning Post со ссылкой на военные источники. Бомбардировщик будет готов к показу, но власти взвешивают последствия премьеры H-20 на фоне обострения межрегиональных отношений из-за пандемии коронавируса.

- Ожидается, что Чжухай станет платформой для продвижения имиджа Китая и его успехов в борьбе с пандемией. Он покажет миру, что инфекция не оказала заметного влияния на предприятия китайской оборонной промышленности, - рассказал собеседник издания.

Одновременно появление Xian H-20 ознаменует полное обновление китайской "ядерной триады": межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, стратегических ракет для подводных лодок и средств воздушной доставки ядерного оружия. Сейчас на вооружении ВВС КНР имеются стратегические бомбардировщики H-6, лицензионные копии советского Ту-16 образца 1954 года. Несмотря на глубокую модернизацию, самолеты эти морально устарели.

Ожидается, что новый бомбардировщик удвоит дальность нанесения воздушных ударов, изменив стратегический паритет между КНР и США. С аэродромов материкового Китая H-20 сможет поражать цели за пределами второго островного кольца - на нем располагаются американские базы на Гуаме, Филлипинах и в Японии.

По данным из открытых источников, самолет построен по схеме "летающее крыло" с использованием технологий малой заметности, имеет взлетную массу порядка 200 тонн и может взять на борт 45 тонн полезной нагрузки. В качестве основного вооружения H-20 называются четыре дальние стратегические ракеты, также выполненные по стелс-технологии.