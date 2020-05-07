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7 мая 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 мая 2020 № 260 "Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, имеющим детей в возрасте до 18 лет, и о выделении средств из краевого бюджета"

Дата подписания 7 мая 2020 г.
Опубликован 7 мая 2020 г.

На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2007 г. № 698 "Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодарского края", в связи с принятием постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", в целях социальной защиты граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, постановляю:

1. Установить единовременную материальную помощь гражданам, признанным в установленном порядке безработными, имеющим детей в возрасте до 18 лет.

2. Выделить министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.) из резервного фонда администрации Краснодарского края бюджетные ассигнования в размере 164610600 (ста шестидесяти четырех миллионов шестисот десяти тысяч шестисот) рублей для выплаты государственными казенными учреждениями Краснодарского края - центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края гражданам, признанным в установленном порядке безработными, имеющим детей в возрасте до 18 лет, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, для осуществления расходов на выплату единовременной материальной помощи, включая оплату за услуги по доставке и перечислению.

3. Утвердить Порядок предоставления единовременной материальной помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, имеющим детей в возрасте до 18 лет (далее - Порядок) (прилагается).

4. Установить, что единовременная материальная помощь, предусмотренная настоящим постановлением, не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении иных мер социальной поддержки, если регулирование вопросов предоставления мер социальной поддержки, в том числе порядка определения доходов, отнесено к компетенции главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Краснодарского края (губернатор) В.И.Кондратьев


Утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 мая 2020 года № 260

Порядок предоставления единовременной материальной помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, имеющим детей в возрасте до 18 лет

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления единовременной материальной помощи в виде мер социальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке безработными в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", которым назначено пособие по безработице в минимальном размере (далее - безработные граждане) с 1 марта 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края (далее - материальная помощь), имеющим детей в возрасте до 18 лет.

2. Материальная помощь безработным гражданам предоставляется однократно в размере 3000 рублей на каждого ребенка одному из родителей, а также опекуну (попечителю).

3. Материальная помощь предоставляется государственными казенными учреждениями Краснодарского края - центрами занятости населения в муниципальных образованиях (далее - центры занятости населения) по месту регистрации гражданина в качестве безработного на основании следующих документов, которые направляются через "Личный кабинет" на интерактивном портале службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края (kubzan.ru):

заявления о предоставлении материальной помощи;

копии свидетельства о рождении ребенка до 18 лет;

копии акта органа опеки (попечительства) об установлении опеки (попечительства).

4. Для назначения материальной помощи центры занятости населения запрашивают в отношении безработного гражданина с использованием системы межведомственного взаимодействия сведения о наличии детей (ребенка) до 18 лет, о лишении родительских прав, об отмене усыновления, о прекращении опеки (попечительства) в органах записи актов гражданского состояния, органах опеки и попечительства соответственно.

Время на оформление запроса не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления.

5. Основанием для отказа в предоставлении материальной помощи является непредставление (неполное представление) безработным гражданином документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, лишение гражданина родительских прав, отмена усыновления, прекращение опеки (попечительства).

6. Решение о выплате или об отказе в выплате материальной помощи принимается центром занятости населения не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении материальной помощи направляется безработному гражданину в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе. После устранения причин, послуживших основанием для отказа, безработный гражданин вправе подать заявление повторно в течение 30 дней со дня отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края.

Выплата материальной помощи безработному гражданину осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

7. Центр занятости населения формирует личное дело получателя материальной помощи.

8. В случае представления безработным гражданином недостоверных сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, повлекших необоснованную выплату материальной помощи, материальная помощь подлежит возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр труда и социального развития Краснодарского края С.П.Гаркуша



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