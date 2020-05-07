Указ губернатора Красноярского края от 7 мая 2020 года № 114-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020" заменить словами "письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020";

слова "решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20" заменить словами "решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22";

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.4. Гражданам, прибывающим на территорию Красноярского края, обеспечить режим "самоизоляции":

с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Ленского района Республики Саха (Якутия) - в условиях обсерватора;

с иных территорий Республики Саха (Якутия) - по месту своего жительства (пребывания, фактического проживания) при наличии возможности или в условиях обсерватора при отсутствии таковой.";

дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Обязать лиц, указанных в пунктах 3.2-3.4 настоящего указа, немедленно сообщать в министерство здравоохранения Красноярского края по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания), номер контактного телефона, наименование населенного пункта, из которого прибыли, дату прибытия.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







