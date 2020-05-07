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7 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 274 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области" изменение, изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко


Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 274

Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182

Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки

№ п/п / Код ОКВЭД / Расшифровка

1. 47.78.3* Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

2. 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

3. 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

4. 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

5. 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах

6. 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

7. 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

8. 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

9. 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

10. 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах

11. 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах

12. 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах

13. 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях

14. 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах

15. 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

16. 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах

17. 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

18. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

19. 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

20. 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

21. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

22. 77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

23. 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

24. 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

25. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

26. 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

27. 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

28. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

29. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

30. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная


*Указанный вид деятельности распространяется исключительно на лиц, имеющих право на получение субсидии в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и может осуществляться указанными лицами в качестве дополнительного.



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