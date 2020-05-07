Постановление правительства Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 274 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области" изменение, изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.
Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко
Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 274
Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182
Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки
№ п/п / Код ОКВЭД / Расшифровка
1. 47.78.3* Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
2. 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
3. 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
4. 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
5. 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах
6. 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
7. 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
8. 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
9. 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
10. 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
11. 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах
12. 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
13. 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях
14. 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах
15. 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
16. 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
17. 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
18. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
19. 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
20. 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
21. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
22. 77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
23. 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
24. 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
25. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
26. 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
27. 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
28. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
29. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
30. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
*Указанный вид деятельности распространяется исключительно на лиц, имеющих право на получение субсидии в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и может осуществляться указанными лицами в качестве дополнительного.
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