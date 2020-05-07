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07.05.2020,  
13:51
Текст:  Яков Васильев

Новый боевой модуль для бронетехники покажут на "Армии-2020"

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Образец нового боевого модуля для бронетехники представят на форуме "Армия-2020". Он способен поражать пехоту, бронемашины и низколетящие цели потенциального противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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В рамках опытно-конструкторской работы "Бумеранг" специалисты создают два дистанционно управляемых модуля. Один с пулеметным, а другой с пулеметно-пушечным вооружением. Также предприятие разрабатывает еще один новый дистанционно управляемый боевой модуль для перспективных образцов и машин, которые находятся в производстве.

По словам Красовицкого, главное отличие нового модуля в его высоких боевых свойствах и приемлемой по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами цене. Планируется, что он будет в два-три раза дешевле конкурентов. Таким образом "ВПК" решила уйти от практики, когда некоторые разработчики предлагают боевые модули по цене, составляющей 75 процентов от стоимости всей машины.

Комплекс вооружений состоит из 30-миллиметрвой автоматической пушки с двухленточным питанием, спаренного с ней 7,62-миллиметрового пулемета, 30-миллиметрового автоматического гранатомета и двух пусковых установок противотанковых управляемых ракет.

Также модуль оснастят современным прицельно-наблюдательным комплексом с тепловизионным каналом, лазерным прицелом-дальномером, независимой стабилизацией линии визирования в двух плоскостях и автоматизированной системой управления огнем. Его можно будет установить на различные колесные, гусеничные бронемашины и легкие корабли.

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